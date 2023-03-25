Мальта — Италия: Манчини засучит рукава

Тренер итальянцев сказал, что нужно двигаться дальше, невзирая на поражение англичанам.

26 марта состоится матч 2-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 Мальта — Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита выделяют гостей: поставить на победу мальтийцев можно с коэффициентом 26.0, а успех итальянцев оценён в 1.11. Заключить пари на ничью можно за 9.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Мальта — Италия 26 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Мальта — Италия будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.60. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 3.00. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.37.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия (26.03.2023)

Матч 2-го тура квалификации Евро-2024 Мальта — Италия состоится 26 марта в Та-Кали на стадионе «Та-Кали». Георги Кабаков даст стартовый свисток в 21:45 мск. Сможет ли Мальта дать отпор одной из сильнейших сборных мира? Разбираемся вместе.

Роберто Манчини смог за достаточно короткое время не просто реанимировать, а стабилизировать игру национальной команды, эффективно проведя смену поколений. Однако Евро-2020 остаётся единственным светлым пятном на результатах сборной Италии за почти пять лет работы итальянского специалиста у руля.

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«Скуадра адзурра» недооценила Северную Македонию (0:1) в плей-офф квалификаций ЧМ-2022, и в итоге пропустила второй подряд турнир. Психологически это сильно по ней ударило. Отдушиной для сборной может послужить ЧЕ-2024.

Отборочные турниры к чемпионатам Европы для итальянцев уже давно не являются серьёзным испытанием. В недавнем матче со сборной Англии подопечные Роберто Манчини потерпели первое поражение в квалификации Евро с сентября 2006 года. С тех пор шесть встреч завершились ничейным результатом, а в остальных 34 матчах «Скуадра адзурра» выиграла.

Главный тренер Италии дал комментарий по поводу поражения, ответив, что команда знала о сложностях встречи. Итальянцы доминировали во втором тайме и заслуживали ничейный результат. Однако не получилось. Также Манчини добавил, что нужно засучить рукава и продолжать двигаться дальше.

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Сборная Италии придерживается игры по схеме 4-3-3 и перестраивается на 4-5-1 при атакующих действиях. Команда высоко прессингует и активно действует в переходных фазах, задействуя всю ширину поля. Она растягивает соперника и создаёт пространство для игроков атаки. Подводит низкая реализация. Действующий чемпион Европы за последние 20 игр забил лишь 26 голов.

Несмотря на то что разница в кадровом потенциале и международном опыте между сборными Мальты и Италии колоссальная, «Скуадра адзурра» выиграла во всех четырёх встречах с суммарным счётом 6:0. Учитывая общие проблемы команды Роберто Манчини в завершающей стадии, мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу сборной Италии через тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия 26 марта 2023 года

Трудно представить что может помочь Мальте выстоять в матче с одним из фаворитов группы. Итальянцы превосходят соперника по всем параметрам. Проиграв Англии (1:2), подопечные Манчини преисполнены мотивацией реабилитироваться. Правда, учитывая не самые впечатляющие показатели «Скуадра адзурра» в атаке, результативного сценария ожидать не стоит. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Италии через тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Ставка: победа Италии через тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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