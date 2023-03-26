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Экспресс на сегодня, 26 марта 2023, лучшие прогнозы на футбол

Экспресс на 26 марта с коэффициентом 10.43: пока Роналду куражится, Зинченко мучится
Антон Мартысевич Сергей Скрипниченко
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Экспресс на сегодня, 26 марта
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Португалия продолжает наслаждаться лёгкими соперниками, а вот Украине предстоит матч с Англией.

Что может быть интереснее международных матчей, особенно если это Евро. На выходные запланированы матчи 2-го тура квалификации ЧЕ-2024. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.43 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Прогноз на матч Казахстан — Дания 26 марта

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казахстан в матче 1-го тура уступил Словении (1:2), но оставил неплохое впечатление. Команда Магомеда Адиева первой повела в счёте, однако сборная Словении смогла приспособиться к непривычному газону «Астана-Арены» и переломить ситуацию. Сказалась и разница в физической подготовке команд – всё-таки почти у всего состава Казахстана сезон только начался, к тому же некоторые футболисты имеют мало игровой практики в своих клубах.

Особенно это касается Бактиёра Зайнутдинова, который только восстановился после травмы и ещё не играл в официальных матчах за ЦСКА. Отсутствовал также и Нуралы Алип. Защитник «Зенита» вернётся после дисквалификации, и это поможет укрепить оборонительные порядки Казахстана, что в матче с таким соперником, как Дания, будет весьма кстати.

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Датчане победили Финляндию (3:1), но нельзя сказать, что сделано это было уверенно. До 82-й минуты держался ничейный счёт, но два гола 20-летнего нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна спасли репутацию Каспера Юльманна, сильно подпорченную провалом на чемпионате мира.

Казахстан впервые за четыре матча проиграл на «Астана-Арене», но под руководством Магомеда Адиева команда показывает смелый футбол. Дания сильно выше классом даже в ослабленном составе, но, учитывая малое количество времени для подготовки к матчу и очень далёкий перелёт, допустим, что гости не победят с разницей более чем один мяч. Ставка на Казахстан с форой (+1.5) оценивается коэффициентом 2.12.

Прогноз на матч Англия — Украина 26 марта

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для сборной Англии, особенно после победы над главным конкурентом, эта отборочная группа выглядит как лёгкая прогулка. Трудно представить, чтобы команда Гарета Саутгейта не смогла занять одно из двух мест в верхушке таблицы. Даже с учётом того, что тренер англичан вновь вернулся к излюбленному осторожному футболу. В матче с Италией англичане за счёт стартового натиска сделали разницу и весь второй тайм просто защищали удобный счёт, успешно, но не зрелищно.

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У сборной Украины снова странное решение с выбором тренера. Ладно ещё у Петракова хватало опыта работы с молодёжкой, но Ротань как тренер явно неопытный, и решение серьёзных задач ему вряд ли под силу. В сложившейся ситуации от работы и решений тренера будет зависеть многое, а времени набивать шишки и учиться на ходу просто нет.

Гостям в этом матче предстоит надеяться только на оборону. Когда надо защищаться, они умеют, плюс соперник не из тех, которые будут надрываться ради разгрома. Велика вероятность, что матч получится «низовым», и есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Прогноз на матч Люксембург — Португалия 26 марта

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Люксембург
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За последние девять матчей команда Люка Хольтца проиграла только Турции (0:2). В матче 1-го тура Люксембург добился нулевой ничьей со Словакией, допустив лишь три удара в створ, ни один из которых не достиг цели. Однако испытание Португалией будет самым сложным за последнее время. Впрочем, за пять последних визитов Португалии в Люксембург гости ни разу не забивали более трёх мячей, а три последних матча заканчивались победой португальцев с разницей в два мяча.

Сборную Португалии после бесславного поражения в игре с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира покинул Фернанду Сантуш, возглавлявший команду с 2014 года. Ему на смену пришёл Роберто Мартинес, добившийся немалых успехов со сборной Бельгии. Первая проба пера от испанского специалиста была несложной – по календарю выпало начинать отборочный цикл домашним матчем со сборной Лихтенштейна, и португальцы реализовали 4 из 35 ударов по воротам не хватающей звёзд с неба команды.

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Два гола забил Криштиану Роналду, причём центрфорварду наконец-то покорился прямой удар со штрафного, что в последние годы для него редкость. Как бы то ни было, Роналду любит играть и забивать в матчах с сильно уступающими в классе соперниками. В последних четырёх встречах с Люксембургом лидер сборной Португалии забил шесть мячей. Предстоящая встреча снова обещает быть весьма результативной, как и две предыдущие игры этих команд друг с другом. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.29.

Экспресс на матчи 26 марта

Ставка 1: победа Казахстана с форой (+1.5) в матче с Данией за 2.12.

Ставка 2: Англия — Украина тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче Люксембург — Португалия за 2.29.

Общий коэффициент: 2.12 Х 2.15 Х 2.29 = 10.43.

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