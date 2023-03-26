Экспресс на 26 марта с коэффициентом 10.43: пока Роналду куражится, Зинченко мучится

Что может быть интереснее международных матчей, особенно если это Евро. На выходные запланированы матчи 2-го тура квалификации ЧЕ-2024. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.43 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Прогноз на матч Казахстан — Дания 26 марта

Казахстан в матче 1-го тура уступил Словении (1:2), но оставил неплохое впечатление. Команда Магомеда Адиева первой повела в счёте, однако сборная Словении смогла приспособиться к непривычному газону «Астана-Арены» и переломить ситуацию. Сказалась и разница в физической подготовке команд – всё-таки почти у всего состава Казахстана сезон только начался, к тому же некоторые футболисты имеют мало игровой практики в своих клубах.

Особенно это касается Бактиёра Зайнутдинова, который только восстановился после травмы и ещё не играл в официальных матчах за ЦСКА. Отсутствовал также и Нуралы Алип. Защитник «Зенита» вернётся после дисквалификации, и это поможет укрепить оборонительные порядки Казахстана, что в матче с таким соперником, как Дания, будет весьма кстати.

Мбаппе вышел на пятое место по голам за сборную Франции.

Датчане победили Финляндию (3:1), но нельзя сказать, что сделано это было уверенно. До 82-й минуты держался ничейный счёт, но два гола 20-летнего нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна спасли репутацию Каспера Юльманна, сильно подпорченную провалом на чемпионате мира.

Казахстан впервые за четыре матча проиграл на «Астана-Арене», но под руководством Магомеда Адиева команда показывает смелый футбол. Дания сильно выше классом даже в ослабленном составе, но, учитывая малое количество времени для подготовки к матчу и очень далёкий перелёт, допустим, что гости не победят с разницей более чем один мяч. Ставка на Казахстан с форой (+1.5) оценивается коэффициентом 2.12.

Прогноз на матч Англия — Украина 26 марта

Для сборной Англии, особенно после победы над главным конкурентом, эта отборочная группа выглядит как лёгкая прогулка. Трудно представить, чтобы команда Гарета Саутгейта не смогла занять одно из двух мест в верхушке таблицы. Даже с учётом того, что тренер англичан вновь вернулся к излюбленному осторожному футболу. В матче с Италией англичане за счёт стартового натиска сделали разницу и весь второй тайм просто защищали удобный счёт, успешно, но не зрелищно.

Кан: впечатляет, что Тухель вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

У сборной Украины снова странное решение с выбором тренера. Ладно ещё у Петракова хватало опыта работы с молодёжкой, но Ротань как тренер явно неопытный, и решение серьёзных задач ему вряд ли под силу. В сложившейся ситуации от работы и решений тренера будет зависеть многое, а времени набивать шишки и учиться на ходу просто нет.

Гостям в этом матче предстоит надеяться только на оборону. Когда надо защищаться, они умеют, плюс соперник не из тех, которые будут надрываться ради разгрома. Велика вероятность, что матч получится «низовым», и есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Прогноз на матч Люксембург — Португалия 26 марта

За последние девять матчей команда Люка Хольтца проиграла только Турции (0:2). В матче 1-го тура Люксембург добился нулевой ничьей со Словакией, допустив лишь три удара в створ, ни один из которых не достиг цели. Однако испытание Португалией будет самым сложным за последнее время. Впрочем, за пять последних визитов Португалии в Люксембург гости ни разу не забивали более трёх мячей, а три последних матча заканчивались победой португальцев с разницей в два мяча.

Сборную Португалии после бесславного поражения в игре с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира покинул Фернанду Сантуш, возглавлявший команду с 2014 года. Ему на смену пришёл Роберто Мартинес, добившийся немалых успехов со сборной Бельгии. Первая проба пера от испанского специалиста была несложной – по календарю выпало начинать отборочный цикл домашним матчем со сборной Лихтенштейна, и португальцы реализовали 4 из 35 ударов по воротам не хватающей звёзд с неба команды.

Тухель прокомментировал назначение на пост главного тренера «Баварии».

Два гола забил Криштиану Роналду, причём центрфорварду наконец-то покорился прямой удар со штрафного, что в последние годы для него редкость. Как бы то ни было, Роналду любит играть и забивать в матчах с сильно уступающими в классе соперниками. В последних четырёх встречах с Люксембургом лидер сборной Португалии забил шесть мячей. Предстоящая встреча снова обещает быть весьма результативной, как и две предыдущие игры этих команд друг с другом. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.29.

Экспресс на матчи 26 марта

Ставка 1: победа Казахстана с форой (+1.5) в матче с Данией за 2.12.

Ставка 2: Англия — Украина тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче Люксембург — Португалия за 2.29.

Общий коэффициент: 2.12 Х 2.15 Х 2.29 = 10.43.

Галактионов: Дзюба хочет забивать и помогать команде.

Геркус может стать генеральным директором «Локомотива».

Пеп Клотет близок к назначению на пост главного тренера «Торпедо».

Салихова: предлагала назначить Тедеско в сборную России вместо Черчесова.