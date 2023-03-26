Ирландия — Франция. О таком капитане можно только мечтать!

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Ирландия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех ирландцев оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Ирландия — Франция получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Ирландия — Франция (27.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 27 марта запланировано восемь встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Авива» в Дублине сборная Ирландии примет Францию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Ирландии не сумела квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре. За шесть туров группового этапа она одержала лишь две победы — в матчах с Азербайджаном (3:0) и Люксембургом (тоже 3:0). Также три раза сыграла вничью. Поражения потерпела во встречах с Сербией (2:3), люксембуржцами (0:1) и Португалией (1:2).

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В Лиге наций подопечные Стивена Кенни также выступили неудачно. Они заняли лишь третье место, добыв две победы в шести турах. Также была одна ничья. Всё остальное — закономерные поражения. Впрочем, ожидать от ирландцев большего, наверное, и не стоило. В последнее время их состав не блещет большими талантами.

Пожалуй, единственными положительными чертами ирландцев являются наличие характера, а также качественная игра от обороны. Хотя обусловлена она в первую очередь тем, что Кенни отдаёт предпочтение стратегии с пятью защитниками, в которой при атаке латерали поднимаются на позиции полузащитников.

За счёт этого ирландцы пропустили только семь мячей за шесть туров в Лиге наций и восемь голов в восьми турах квалификации ЧМ-2022. Сами забили восемь и 11 соответственно. В этом году подопечные Кенни не сыграли ещё ни одного официального матча. Удастся ли им избежать разгрома в предстоящей игре?

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Сборная Франции уже успела провести в квалификации ЧЕ-2024 один матч — со сборной Нидерландов. Несмотря на большое количество кадровых потерь, она одержала победу с разгромным счётом 4:0. «Трёхцветные» показали очень красивую игру. Уже к 22-й минуте они добились комфортного преимущества в три мяча.

Примечательно, что матч стал первым для Килиана Мбаппе в качестве капитана своей национальной команды. Звёздный нападающий «ПСЖ» справился с данной ролью превосходно. Он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Антуан Гризманн, а также записал на свой счёт дубль.

Таким образом, Мбаппе догнал по голам за сборную Карима Бензема. Сейчас они делят пятое место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды. Вот только Бензема забил 37 мячей за 97 матчей. Мбаппе потребовалось на целых 30 встреч меньше. И у него ещё всё впереди.

Дидье Дешам остался очень доволен выступлением своих подопечных в игре с Нидерландами. Тренер подчеркнул, что его сборная хорошо вернулась после ЧМ-2022. Впрочем, успех не вскружил «трёхцветным» голову. В послематчевом интервью Мбаппе заявил, что борьба в группе только начинается и что это был лишь первый шаг.

Дешам также признался, что нужно как можно лучше подготовиться к игре с Ирландией. По его мнению, времени на восстановление у игроков мало. С другой стороны, состав синих заметно омолодился после того, как Рафаэль Варан, Уго Льорис и Карим Бензема завершили карьеру в сборной.

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С количеством энергии у «трёхцеветных» не должно возникнуть проблем. Смена поколений проходит у них весьма успешно. Кстати, одним из героев встречи с Нидерландами стал Мик Меньян, наконец-то восстановившийся от травмы. Он отразил 11-метровый удар и последующее добивание в компенсированное ко второму тайму время. Помимо этого, совершил ещё три сейва.

Меньян выглядит более чем достойной заменой Льорису, который не один год являлся капитаном национальной команды. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 с форой (-1.5) за коэффициент 2.23. Сейчас «трёхцветные» пребывают на подъёме. Они демонстрируют отменный футбол и много забивают.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года

Ирландия не блещет наличием в составе талантливых игроков. Она держится в середняках за счёт наличия характера и оборонительной стратегии игры. Однако вряд ли это, а также поддержка домашних трибун помогут подопечным Кенни избежать поражения в грядущем матче. Франция разгромила сборную Нидерландов, класс которой выше ирландской. И это был только первый шаг Мбаппе в качестве капитана синих. Дальше — больше.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) мяча за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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