Черногория — Сербия. Грубое балканское дерби

27 марта состоится матч 2-го тура группы G в рамках отборочного турнира на Евро-2024 Черногория – Сербия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Сербии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех Черногории оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 3.50.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Черногория — Сербия 27 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Черногория – Сербия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Черногория — Сербия (27.03.2023)

Сборные Черногории и Сербии начали отбор с сухих побед и временно вырвались в лидеры своей группы. Их матчи в последнем туре были схожи по результату, но по игре оставили противоположное впечатление. Фаворит группы выступил хуже ожидаемого, а черногорцы сделали хороший шаг вперёд, обыграв одного из прямых конкурентов на его поле.

Уровень второго эшелона Лиги наций черногорцы не потянули. Они заняли только третье место в группе с Боснией, Финляндией и Румынией. Спастись от вылета получилось только по дополнительным показателям. В последних товарищеских матчах черногорцы опять смотрелись неубедительно. Тем удивительнее, что отбор на Евро-2024 они смогли начать с победы.

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И совсем не удивительно, что в матче с таким соперником Сербия считается фаворитом, пусть и играет в гостях. В последние годы уровень футбола сербов вырос. Из последних результатов можно выделить победу в отборочной группе на ЧМ-2022, хотя в соперниках была сборная Португалии.

В Катаре сербы выступили неудачно: ни одной победы и последнее место в группе, так что сейчас им есть за что реабилитироваться в глазах болельщиков. Первый матч со сборной Литвы сербы выиграли со счётом 2:0, но от них явно ждали большего. Слишком вальяжно действовала команда Драгана Стойковича и во втором тайме многое позволяла сопернику.

В матче с Черногорией так делать уже нельзя. Тут соперник серьёзнее и опаснее литовцев. На одной ноге обыграть его не получится. Если сербы правильно настроятся на матч, то больших проблем у них возникнуть не должно. Класс гостей ощутимо выше, у них сильнее игроки и толковый тренер.

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Игра наверняка получится напряжённой, матчи между балканскими сборными редко проходят по другому сценарию. Черногория и Сербия провели две очные встречи, и оба раза в них хватало грубости и жёлтых карточек: пять в первой игре и шесть во второй.

Черногорцы сами по себе очень грубая команда. Если взглянуть на их последние 10 матчей, то окажется, что черногорцы в среднем получали 2,7 жёлтых карточки за игру, а их соперники 2,6.

Прогноз и ставки на матч отбора на Евро-2024 Черногория — Сербия 27 марта 2023 года

Если игра для сербов складывается нелегко, то они начинают действовать излишне грубо. В составе гостей хватает футболистов, отличающихся агрессивной манерой игры. Хозяева, в свою очередь, грубостью и агрессией стараются возместить недостаток класса. В матче таких команд ставка на жёлтые карточки выглядит подходящим вариантом.

Ставка: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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