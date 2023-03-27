«Миннесота» — «Сиэтл». Капризов доволен результатами

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28 марта состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.23, а успех «Кракен» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен» 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 12.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Сиэтл» (28.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 28 марта 2023, вторник. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 28 марта запланировано шесть матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Миннесотой» и «Сиэтлом», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» после поражения в матче с «Бостоном» (2:5) провела четыре встречи и набирала очки в каждой. Накануне клуб обыграл дома «Чикаго» (3:1). До 59-й минуты счёт был 1:1, но Райан Хартман из «Уайлд» забросил победную шайбу за 71 секунду до финальной сирены.

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Фредерик Годро установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота. При этом клуб провёл восемь матчей без Кирилла Капризова, который до сих пор не приступил к тренировкам из-за травмы. Однако за то время клуб показал отменную результативность — 33 заброшенные шайбы, то есть в среднем четыре за игру.

«Миннесота» располагается на третьей строчке Западной конференции, набрав 93 очка за 73 встречи. Отставание от лидирующего «Вегаса» составляет всего пять очков. «Сиэтл» в этом сезоне играет здорово, клуб находится на седьмом месте Запада, набрав 88 очков за 72 матча в регулярном чемпионате.

При этом в дебютном сезоне команда набрала всего 60 очков за 88 игр. Клуб находится в зоне плей-офф. Накануне «Кракен» обыграли в гостях «Нэшвилл» (7:2). Ээли Толванен отметился дублем, а Джаред Макканн забросил шайбу и отдал две передачи. Винс Данн отметился ассистентским дублем.

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Эта первая победа в основное время за последние восемь игр. Положение не самое хорошее, восьмое место на Западе отстаёт всего на три очка. При этом теоретические шансы догнать «Кракенов» остаются ещё у двух соперников. Однако до конца регулярного чемпионата осталось чуть меньше трёх недель.

История очных игр соперников насчитывает всего пять встреч. При этом «Миннесота» выиграла три из них, когда «Сиэтл» — два. Весомого преимущества у хозяев нет. В этом сезоне клубы сыграли два раза и победили на выездах, что весьма странно.

Для Дина Эванса это неприятный факт, но последние игры показывают, что «Уайлд» выглядят намного лучше и предпочтительнее. Плюс положение в турнирной таблице говорит само за себя. Даже без главной звезды «дикари» показывают отменную игру. Думается продолжат в том же духе.

При этом у команд порядок с нападением и защитой. У «Миннесоты» разность шайб 219-198, у «Сиэтла» — 253-231. У гостей цифры лучше в нападении, но в обороне хозяева куда лучше. Однако вряд ли команды будут играть в закрытый хоккей, ведь последние матчи получились совершенно другими.

Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.55. У хозяев отменные показатели, плюс дома поддержка трибун и 23 победы в 37 играх сезона. Соперник же хорошо выступает в гостях, чем дома (24 победы на выезде и лишь 16 дома), но последние матчи прошли не в лучшем ключе.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Сиэтл» 28 марта 2023 года

«Миннесота» продолжает показывает впечатляющие результаты, команда набирает очки четыре матча кряду. «Сиэтл» же впервые выиграл в основное время за последние восемь встреч. Плюс Дина Эванса не пугает, что соперник играет в гостях куда лучше. Даже без главной звезды состав хозяев не прекращает удивлять, есть все шансы на успех. Плюс результативность впечатляет. Проверим ставку на победу «Миннесоты» через тотал больше.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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