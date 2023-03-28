Шотландия — Испания. Это вам не Кипр!

28 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех шотландцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Испания 28 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Шотландия — Испания получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Испания (28.03.2023)

Шотландия и Испания встретятся в Глазго в отборочном матче Евро-2024. Обе команды начали кампанию с побед, поэтому постараются развить успех. Шотландцы обыграли Кипр (3:0), а испанцы с таким же счётом разобрались со сборной Норвегии.

Шотландия провела хороший матч с Кипром, владея мячом 62% времени и нанеся 11 ударов по воротам соперника, шесть из которых пришлись в створ. Джон Макгинн открыл счёт в середине первого тайма, а Скотт Мактоминей, выйдя на замену, сделал дубль.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Стива Кларка не проигрывали в шести последних отборочных матчах чемпионата Европы, а если брать все игры команды, то Шотландия победила в четырёх из шести последних.

Испания победила Норвеию 3:0, дубль оформил Хоселу, ещё один мяч добавил Дани Ольмо. Команда Луиса де ла Фуэнте владела мячом 64% и нанесла 13 ударов по воротам. Беспроигрышная серия испанцев в отборах на Евро составляет уже 19 матчей. Де ла Фуэнте внёс определённые изменения в сравнении с Луисом Энрике, но уже можно сказать точно: испанцы остаются опасными.

Шотландия не побеждала Испанию с 1985 года: с тех пор команды встречались пять раз. Трижды победили испанцы, ещё два раза была ничья. Испания проиграла только 1 из 10 последних матчей с Шотландией.

Конечно, Шотландия здорово стартовала, но команда Кипра — совсем не из числа топовых сборных. Домашние трибуны будут помогать «тартановым», но класс соперника намного выше. Поставим на победу Испании с форой (-1.5). «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.95. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.95.

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