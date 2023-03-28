Турция — Хорватия. Модрич и компания буксуют на старте

28 марта состоится матч 2-го тура группы D в рамках отборочного турнира на Евро-2024 Турция – Хорватия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех Турции оценивается в 3.32. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Турция — Хорватия 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Турция – Хорватия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Турция — Хорватия (28.03.2023)

Турция стартовала в отборе на Евро с волевой победы над Арменией со счётом 2:1. Кажется, турки не включали полные обороты, победив на классе. Тем не менее, учитывая напряжённые отношения между странами, встреча получилась эмоциональной. Теперь команда Штефана Кунца примет Хорватию. Хорваты в 1-м туре обидно потеряли очки. Доминируя весь матч с Уэльсом, они пропустили гол на 93-й минуте и упустили победу.

Ранее Турция и Хорватия встречались 10 раз. Хорваты имеют преимущество: три победы, пять ничьих и два поражения. В последний раз команды встречались в 2020 году, матч закончился со счётом 3:3. Хорватия не может обыграть Турцию уже три матча подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, Хорватия — фаворит, всё-таки это бронзовый призёр ЧМ-2022, однако Штефан Кунц собрал неплохую команду, которая вполне может удивить соперника. Да и возраст Луки Модрича должен сказаться: главному креативщику хорватов будет непросто сыграть второй матч за три дня в разгар клубного сезона.

На бумаге Турция, Уэльс и Хорватия, скорее всего, будут бороться за первое место в группе D. Потеря очков в матче с Уэльсом — серьёзный удар по амбициям хорватов. Турки постараются воспользоваться этим. Вряд ли команда Кунца сможет победить, но продлить свою беспроигрышную серию в играх с хорватами хозяевам вполне по силам. Поставим на ничью в этой встрече. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.32. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.32.

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