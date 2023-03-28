«Детройт» — «Питтсбург». Малкин поделится позитивом

29 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Питтсбург». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 1.74. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Питтсбург» 29 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Детройт» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» (29.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2023, среда. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 29 марта состоится целых 10 матчей. В одном из них на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте местный «Детройт Ред Уингз» примет «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Вторую половину сезона «Детройт» проводит очень неудачно. В последних 15 матчах в регулярном чемпионате НХЛ он одержал только три победы — с «Чикаго» (4:3), «Бостоном» (5:3) и «Сент-Луисом» (3:2 Б). Также было одно поражение в дополнительное время — с «Сиэтлом» (4:5 ОТ).

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Во всех остальных матчах подопечные Дерека Лалонда потерпели поражения в основное время и, несмотря на старания Вилле Хуссо, немало пропустили. В результате они спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Шансов на выход в плей-офф уже нет.

Одной из причин спада «красных крыльев» стала потеря Тайлера Бертуцци. Канадец пропустил бóльшую часть сезона из-за травм и в итоге был обменян в «Бостон».

Уход Бертуцци сильно ударил по моральному настрою капитана «Детройта» Дилана Ларкина. Нападающий не сумел сдержать слёз во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о переходе Бертуцци в «Брюинз». Он сказал, что Тайлер является одним из его лучших друзей.

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У «Питтсбурга» дела обстоят намного лучше. Он располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Майка Салливана утратили возможность выйти в плей-офф через квоту от дивизиона. Зато у них есть возможность закончить сезон в зоне уайлд-кард.

Конкуренция очень высока, однако у «пингвинов» выгодное положение. Отставание от идущих на седьмом месте «Айлендерс» небольшое — всего одно очко. При этом у «Питтсбурга» есть матч в запасе. И стоит отметить, что во второй половине сезона он выступает довольно успешно.

В последних 16 матчах в регулярном чемпионате подопечные Салливана потерпели только семь поражений. Также они четыре раза выиграли в овертайме. Во всех остальных встречах «Пингвинз» одержали победы в основное время, в том числе в последней игре с «Вашингтоном» (4:3).

Главным героем этого важного матча стал Евгений Малкин. Он забросил победную шайбу. Теперь на счету россиянина 25 голов и 49 результативных передач в 73 матчах в регулярке. Заброшенная в ворота «Вашингтона» шайба стала для него 469-й в лиге. Таким образом, форвард вышел на чистое 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В послематчевом интервью Малкин выразил мнение, что на пользу пошёл совместный ужин в его доме с выступающими за «Вашингтон» соотечественниками — Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Александром Алексеевым накануне очной встречи. Нападающий отметил, что был рад провести время в компании друзей.

Также Малкин признался, что жена приготовила прекрасный ужин. Он отметил, что это сработало для всех — Овечкин забил, Кузнецов отдал голевую передачу, да и сам Евгений отметился голом. Похоже, россиянам стоит собираться почаще. В конце концов, хорошее настроение — это немаловажно. Оно даёт дополнительный заряд энергии всей команде.

К слову, помимо Малкина, в отличном тонусе и другой лидер «Пингвинз» — Сидни Кросби. На его счету 85 (31+54) очков в 73 матчах в регулярке. Канадец вышел на четвёртое место в НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами за один клуб. Теперь их на его счету 11. Вероятно, в предстоящей встрече «Питтсбург» одержит победу в основное время. П2 принимается с коэффициентом 1.74.

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Мотивации и желания у «Ред Уингз» не наблюдается. Да и игра команды в целом оставляет желать лучшего. Не исключено, что следующий сезон она начнёт под руководством нового главного тренера. В противном случае велика вероятность, что команда продолжит скитаться по нижней части сводной таблицы НХЛ.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Питтсбург» 29 марта 2023 года

У «Ред Уингз» ужасные результаты в последних 15 матчах в регулярке. У них нет шансов выйти в плей-офф, а также в моральном упадке капитан. Несмотря на то что встреча состоится в Детройте, «Питтсбург» выглядит явным фаворитом. У него совсем иной настрой, есть мотивация и намного лучше результаты на последнем отрезке сезона. Вероятнее всего, «Пингвинз» выиграют в основное время.

Ставка: победа «Питтсбурга» за коэффициент 1.74.

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