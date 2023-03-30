«Марсель» — «Монпелье». Жиго и Малиновский продолжают погоню за Месси

Отставание от лидера не так и велико.

31 марта состоится матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу провансальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех гостей оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье» 31 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Марсель» — «Монпелье» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье» (31.03.2023)

Франция - Лига 1. 29-й тур 31 марта 2023, пятница. 22:00 МСК Марсель Марсель Не начался Монпелье Монпелье Кто победит в основное время? П1 X П2

В пятницу вечером «Марсель» может сделать еще один шажок в гонке за лидером — «ПСЖ» — в Лиге 1. «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от парижан на семь очков. Команда Игоря Тудора может сократить разрыв до четырех очков, для этого нужно обыграть «Монпелье» на своём поле.

История личных встреч благоволит «Марселю»: в последних шести матчах у них пять побед и одна ничья.

Команды встречались в январе, тогда «Марсель» выиграл со счётом 2:1. Правда, в последнее время «Монпелье» очень хорош. Команда набрала 16 очков из последних 18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всё изменил приход Мишеля Дер Закаряна, который заступил на пост в начале февраля. Этот специалист уже работал в «Монпелье» с 2017 по 2021 год. Его возвращение явно встряхнуло коллектив. «Монпелье» забил 13 голов в последних шести матчах, пропустив лишь дважды.

«Марсель» тоже в неплохой форме: 13 очков в последних шести турах, разность мячей 10:8. Игор Тудор не сможет рассчитыват на травмированного Сеада Колашинаца и дисквалифицированного Леандро Балерди. «Монпелье» выйдет на поле без Жордана Ферри — он дисквалифицирован. Ещё ряд футболистов могут пропустить игру из-за своего физического состояния.

«Монпелье» в хорошей форме, но «Марсель» в последние сезоны удачно играет с этой командой. Класс хозяев выше, а мотивация зашкаливает: у «ПСЖ» проблемы, можно попробовать зацепиться за чемпионство. Поставим на победу «Марселя» и ТБ 2.5 гола. Эта команда и сама играет, и другим даёт. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.10. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Марселя» и ТБ 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Энрике может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити».

Марсело Бьельса близок к назначению на пост главного тренера сборной Уругвая.

Больше Головина в «Монако» получает лишь один футболист.