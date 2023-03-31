«Челси» — «Астон Вилла». Грэм Поттер по уши в проблемах

1 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Челси» — «Астон Вилла». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «львов» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла» 1 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Астон Вилла» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Астон Вилла» (01.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Челси Лондон Не начался Астон Вилла Бирмингем Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели матчи квалификации ЧЕ-2024. Возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 1 апреля запланировано семь встреч 29-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ни для кого не секрет, что этой зимой «Челси» усилил состав с помощью дорогостоящих трансферов. Некоторые новобранцы уже адаптировались и приносят пользу, другие находятся в процессе освоения и пока что только расстраивают болельщиков. К последним относится Михаил Мудрик. Украинского полузащитника очень часто критикуют.

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Давление сказывается на 22-летнем футболисте. В матче 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 с Англией (0:2) он выступил крайне неудачно. Мудрик был признан худшим игроком встречи по версии авторитетного портала. У него всего одна удачная обводка, 70% точность передач и один удар в сторону ворот.

Нестабильность некоторых игроков отражается и на результатах «Челси». Хотя по данному поводу есть что предъявить и Грэму Поттеру. У тренера до сих пор не получается отладить игровые механизмы и поставить свой футбол. Небольшой прогресс есть, но «синим» нужно больше. Сейчас они располагаются лишь на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В последних восьми турах «аристократы» добыли лишь две победы, причём обе были одержаны в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Также «Челси» уступил «Саутгемптону» (0:1) и «Тоттенхэму» (0:2). Всё остальное — ничейные результаты, в том числе во встрече последнего тура с находившимся на тот момент в зоне вылета «Эвертоном» (2:2).

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Хотя «Ирискам» повезло зацепиться за ничейный результат. Они уступили сопернику по всем параметрам. Однако если с «Эвертоном» у «синих» возникли проблемы, то с «Астон Виллой» им тем более придётся непросто. Смена главного тренера весьма благоприятно отразилась на команде из Бирмингема.

В 13 турах под руководством Унаи Эмери «львы» потерпели только четыре поражения. Уступили они «Ливерпулю» (1:3), «Лестеру» (2:4), «Манчестер Сити» (1:3) и лидирующему «Арсеналу» (2:4). Также было два ничейных результата — с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1).

Во всех остальных подопечные Эмери одержали победы, в том числе в играх с «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Брайтоном» (2:1) и «Тоттенхэмом» (2:0). Бросается в глаза, что они много забили. За эти 13 туров бирмингемцы забили в ворота соперников 22 мяча. Ни разу они не уходили с поля без гола, хотя в соперниках было немало сильных команд.

В результате Эмери был номинирован на приз лучшему тренеру марта в АПЛ. По некоторой информации, в будущем специалист может получить в своё распоряжение Ромелу Лукаку. Сообщается, что руководство «Астон Виллы» видит в бельгийце лидера команды и планирует строить новый проект клуба вокруг него.

Сейчас у «Астон Виллы» менее сильный состав, чем у «Челси». Однако он лучше сбалансирован. У «львов» отличные последние результаты, а также хорошо поставлена командная игра. Несмотря на то что встреча состоится в Лондоне, в победу клуба из Бирмингема верится больше.

Поставить на то, что подопечные Эмери как минимум не проиграют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Суть ещё в том, что у «аристократов» переизбыток игроков. Грэм Поттер сетует на то, что раздутый состав мешает полноценным тренировкам.

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Впрочем, «синим» придётся продать некоторых игроков не только поэтому. Им необходимо покрыть убытки, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. От только-только приобретённых футболистов лондонцы вряд ли станут избавляться. Покинуть команду могут основообразующие спортсмены, в том числе Мэйсон Маунт и Матео Ковачич.

Всё это наверняка негативно отражается на настрое и игре «аристократов». Похоже, ни о каком прогрессе и выходе из кризиса речи не идёт. Решения нового руководства лондонского клуба непонятны и приводят пока только к негативным последствиям и постоянной критике.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ «Челси» — «Астон Вилла» 1 апреля 2023 года

«Челси» по-прежнему нестабилен. У него масса проблем — как игрового плана, так и с организацией. Будущее «аристократов» выглядит туманно и бесперспективно. Огромные затраты больше идут во вред, чем приносят пользу. У «Астон Виллы» нет подобного беспорядка. С приходом Унаи Эмери она устремилась в сторону прогресса. У «львов» отличные результаты в последних 13 турах АПЛ. Думается, они как минимум не проиграют в предстоящем матче.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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