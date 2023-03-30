«Динамо» — «Сочи». Бердыеву нужно усиление

1 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Сочи». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех гостей оценивается в 4.15. На ничью дают коэффициент 3.92.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Сочи» 1 апреля 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 21-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Сочи» (01.04.2023)

«Динамо» в 21-м туре РПЛ сыграет с «Сочи» на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи в 14:00 мск. В минувшем туре бело-голубые выиграли на выезде у «Урала», а теперь хотят испортить настроение Бердыеву.

Футболисты московского «Динамо» пожинают плоды упорных тренировок на зимних сборах. Они находятся в оптимальных физических и игровых кондициях, что позволяет в полном объёме воплощать на поле тактические замыслы Славиши Йокановича.

Тюкавин: Кокорин — лучший нападающий в истории РПЛ.

Главный тренер бело-голубых переиграл Виктора Гончаренко в прошедшем туре. Он сумел нейтрализовать козыри соперника компактным расположением защитников. Нападающие «Урала» пытались раскачать оборонительные построения «Динамо», но безрезультатно.

В свою очередь, подопечные Йокановича использовали свой момент — под занавес встречи точный удар на счету Тюкавина. Стоит отметить, что Константин принял участие во всех забитых мячах «Динамо» в весенней стадии чемпионата.

Победа со счётом 1:0 позволила «Динамо» переместиться на четвёртую строчку в таблице. Дистанция до «Спартака» сократилась до пяти очков. Для находящегося в хорошей форме клуба достичь желаемого не будет большой проблемой.

Полиция Великобритании открыла административное дело против Эрлинга Холанда.

После дебютной победы во главе «Сочи» дела у Курбана Бердыева не заладились. Его подопечные проиграли два матча подряд, причём по делу. После разгромного поражения в матче с «Оренбургом» (0:4) страданий опытному тренеру добавил «Факел». Клуб из Воронежа забил три безответных мяча.

Судя по всему, для выполнения всех задумок Курбану Бердыеву не хватает глубины состава. Полузащитники не могут обеспечить надёжность в опорной зоне и эффективный прессинг. Соперник в последних двух играх легко проходил середину поля и находил бреши в защитной линии «Сочи».

Семь мячей пропустили гости в последних двух матчах РПЛ. Скорее всего, до конца чемпионата «Сочи» будет действовать нестабильно. Только получив в распоряжение подходящих по игровым характеристикам футболистов, Бердыев сумеет создать боеспособный состав.

«Динамо» и «Сочи» провели 10 личных встреч. Преимущество на стороне гостей. Они победили в шести матчах, и одна игра завершились вничью. Разница забитых мячей — 22:14 в пользу подопечных Бердыева. «Динамо» показывает высокий уровень физической готовности. Это позволяет решать в свою пользу судьбу матчей на последних минутах.

Галактионова признали лучшим тренером РПЛ в марте.

Футболисты «Сочи» только адаптируются к требованиям Курбана Бердыева, поэтому действуют с большим количеством ошибок. Перспективно смотрится ставка на победу «Динамо» с форой (-1) за коэффициент 2.39.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Сочи» 1 апреля 2023 года

Синиша Йоканович сумел плодотворно провести подготовку к весенней стадии чемпионата. Его команда уверенно прессингует соперника и эффективно реализует создаваемые голевые моменты. Силу бело-голубых уже испытали на себе «Зенит» и «Урал». Высока вероятность победы хозяев в этом матче с преимуществом в два мяча и более. Выберем этот исход за 2.39.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

Тюкавин: знаю об интересе «Брюгге».

Уваров: СССР и Россия всегда были бельмом на глазу.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt.

Энрике может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити».