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«Зенит» — «Урал», прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Зенит» — «Урал». План Гончаренко посыплется
Михаил Коробов
«Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ
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Тренер екатеринбургского клуба рассказал, что изучил соперника досконально. Но всё это зря.

1 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.33. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 1 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (01.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон Российской Премьер-Лиги постепенно близится к завершению. Миновало уже 20 туров. На 1 апреля запланированы четыре встречи 21-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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«Зенит» весьма успешно возобновил сезон после зимнего перерыва. Он разгромил «Волгу» из Ульяновска (3:0) и «Пари Нижний Новгород» (3:0), а также победил «Химки» (3:2). Однако после этого петербуржцы вылетели из Кубка России, уступив в матче 1/4 финала Пути регионов «Динамо» (1:1, 4:5 пен.).

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Также подопечные Сергея Семака проиграли на выезде ЦСКА (0:1). В обоих случаях продемонстрировали невнятную игру. У многих сложилось впечатление, что сине-бело-голубым банально не хватило сил и тонуса. Хотя немаловажно и то, что в обоих случаях у «Зенита» были важные кадровые потери.

Обе игры из-за повреждений пропустили Иван Сергеев и Вильмар Барриос. Кроме того, в матче с бело-голубыми не смог принять участия из-за дисквалификации Малком, а во встрече с красно-синими из-за травмы не сыграл Андрей Мостовой. Небольшой перерыв оказался для петербуржцев очень своевременным.

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Сергеев и Мостовой восстановились от повреждений. Барриос, по информации СМИ, готовится к матчу с «Уралом» по индивидуальной программе. Но даже без них «Зенит» в недавнем благотворительном матче сыграл вничью с «Фенербахче» — 2:2. Игра получилась яркой и насыщенной событиями. Причём временами встреча совсем не была похожа на товарищескую.

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Присутствовали как стычки, так и напряжение. Чувствовался кубковый характер. Одним из главных героев матча стал Малком. Он отметился забитым мячом и результативной передачей, которую превратил в гол Клаудиньо. Любопытно, что после этого нападающий опубликовал в социальных сетях пост с надписью: «Следующая остановка — Париж».

По некоторой информации, Малком остаётся в поле зрения парижан. Вероятно, это добавит одному из лучших бомбардиров РПЛ мотивации. Екатеринбуржцам вряд ли удастся избежать поражения в предстоящем матче. Пожалуй, вопрос только в том, с каким счётом они проиграют.

«Шмели» заметно прибавили под руководством Виктора Гончаренко. Белорусский специалист проделал очень впечатляющую работу, подняв команду из зоны вылета на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. За последние 10 туров его подопечные потерпели лишь одно поражение — в матче последнего тура с «Динамо» (0:1). И то, пропустили они только на 90-й минуте.

Также «Урал» три раза сыграл вничью — с «Сочи», «Локомотивом» и «Спартаком» (во всех трёх случаях 2:2). Кроме того, «шмелям» удалось выйти в полуфинал Кубка России (Путь РПЛ). На предыдущей стадии они обыграли «Ростов» (3:2 по сумме двух матчей).

Затем в первой полуфинальной встрече подопечные Гончаренко сыграли вничью со «Спартаком» — 1:1. У оранжево-чёрных появились характер, качественная оборона, а также поставленная игра, ориентированная на результат.

Не исключено, что в грядущей встрече екатеринбуржцы навяжут петербуржцам борьбу и забьют гол-два. Вот только встреча состоится на «Газпром Арене», что даёт серьёзное преимущество подопечным Сергея Семака. Далеко не первый год они громят всех без разбора на домашнем стадионе.

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За 10 туров в РПЛ хозяева потерпели лишь одно поражение. Во всех остальных встречах они одержали победы и очень много забили. В ворота петербуржцев забили всего шесть голов. Сами они отметились 37 мячами. Предлагаем проверить П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. Три из четырёх последних официальных очных встреч закончились именно так.

Григорян: «Зенит» — уже чемпион.

В преддверии грядущего матча Виктор Гончаренко отметил, что знает, как необходимо играть с «Зенитом». Он признался, что ещё с понедельника начал детальную подготовку ко встрече. Однако у его команды гораздо меньше ресурсов. Плюс сам тренер не сможет повлиять на ход игры. Дело в том, что его дисквалифицировали на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитра во встрече последнего тура с «Динамо».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 1 апреля 2023 года

Похоже, чемпион возвращается. Оправились от травм несколько важных игроков. У Малкома появилась дополнительная мотивация. На домашнем стадионе «Зенит» выступает намного лучше, чем на выезде. История последних четырёх официальных очных встреч на его стороне. «Урал» очень здорово прибавил благодаря Гончаренко, но у него гораздо меньше резервов. Кроме того, белорусский наставник не сможет помочь команде из-за дисквалификации. Подготовка наверняка поможет «шмелям» дать достойный отпор и забить пару мячей, но избежать поражения им вряд ли удастся.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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