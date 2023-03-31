Формула-1, Гран-при Австралии. Алонсо не дружит с Альберт-Парком

2 апреля на трассе Альберт-Парк пройдёт Гран-при Австралии — третий этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки – в 8:00 мск. Аналитики букмекерских контор считают фаворитом лидера чемпионата и действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Поставить на победу пилота «Ред Булл» можно с коэффициентом 1.45. На то, что Макс не выиграет, дают 2.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Мельбурн 2 апреля 2023 года

Букмекеры ждут достаточно спокойную гонку с небольшим количеством сходов и дают 1.57 на то, что финишируют минимум 17 из 20 пилотов. Тем не менее коэффициент на то, что гонка пройдёт без сейфти-кара, достаточно большой – 3.30. А вероятность сходов на первом круге оценена в 2.25. На то, что обладатель поула останется впереди на старте, дают небольшие 1.36, а на его победу – 1.62. Шансы на успех пилота со второго места на решётке – 2.80, с третьего или четвёртого – 7.00.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Австралии на трассе Альберт-Парк — Формула-1 (02.04.2023)

Самый возрастной гонщик в нынешней Ф-1 Фернандо Алонсо переживает вторую молодость. Наконец-то испанец угадал с командой: после перехода из «Альпин» в «Астон Мартин» он получил конкурентоспособную машину. На двух первых этапах сезона 41-летний пилот финишировал на подиуме, хотя за предыдущие семь лет он добирался до топ-3 всего трижды.

Мало того, Фернандо обновил ряд личных достижений. Впервые с 2013 года он начал сезон с подиума. С осени 2013-го он не поднимался на пьедестал почёта два раза кряду. А в двух первых Гран-при сезона он финишировал в призовой тройке в предыдущий раз 16 лет назад – в 2007-м. И это не всё! Он впервые с Хоккенхайма-2012 полидировал после старта, а в топ-3 чемпионата астуриец не был десять лет.

В «Ред Булл» объяснили причину схода Ферстаппена на Гран-при Австралии.

Есть, впрочем, и обратная сторона медали. Машина AMR 23, спору нет, быстра, но в Бахрейне испанскому ветерану помог сход Шарля Леклера. В Саудовской Аравии он отыграл позицию на стартовой решётке благодаря штрафу опять же монегасского пилота «Феррари». Да и «Мерседес» в Джидде был всего в пяти секундах позади.

Так что не факт, что получится остаться впереди «Феррари» и «Мерседеса» третью гонку подряд. Две эти топ-команды не стоят на месте, всё лучше понимают особенности своих новых машин, пусть и достаточно капризных в плане настроек и взаимодействия с шинами. До «Ред Булл» не дотянуться, и остаётся только надеяться на их проблемы, но не каждую гонку на RB19 будет барахлить трансмиссия, как в Джидде.

Плюс есть статистика, которая не порадует поклонников Алонсо. Испанец финишировал на подиуме в трёх первых гонках сезона только в свои чемпионские годы – в 2005-м и 2006-м. Чемпионом в этом году Фернандо вряд ли станет, так что тенденция в пользу сценария 2003-го и 2007-го, когда он закончил две гонки в топ-3, но в третьей оба раза боролся в районе пятого-шестого места.

Алонсо стал лучшим во второй тренировке на Гран-при Австралии.

Вы скажете, это всего лишь статистика! Может быть, но есть один фактор. Альберт-Парк – одна из самых неудобных трасс для Алонсо. Хоть он и провёл в Мельбурне 17 гонок, но никогда не стартовал тут с поула, да и на подиуме был всего пять раз, включая победу в 2006-м. Сравните с показателями в Монце: два поула, две победы и ещё четыре подиума.

Зачастую этап в Мельбурне не складывается для Алонсо, и всё тут: то соперники отправят в разворот в первом повороте, то тактика пит-стопов не сработает, или дождь в квалификации отбросит на 13-е место на стартовой решётке. Взять хотя бы прошлогоднюю квалификацию: ещё тогда будучи в «Альпин», он боролся за попадание в топ-3, но вылетел на третьем секторе из-за отказа тормозов и разбил машину.

С такой непростой историей взаимоотношений Алонсо с Альберт-Парком и статистикой по тройникам на старте сезона не шибко верится в подиум испанца в воскресенье, да? Почему бы не присмотреться к ставке на то, что двукратный чемпион окажется за пределами призовой тройки? Тем более и коэффициент весьма привлекательный – 2.30.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Австралии — Мельбурн 3 апреля 2023 года

Испанский ветеран ударно начал свой 20-й сезон в Формуле-1. Но у него весьма противоречивые отношения с австралийской трассой, особенно если приглядеться к статистике. Плюс три подиума в трёх первых гонках – такая же редкость для Алонсо, как и победа в чемпионате. Соперники напирают, а «Ред Булл» не собирается сбавлять обороты. Так что сочетание не самое позитивное, и будет неудивительно, если в воскресенье Фернандо впервые в 2023 году останется без подиума.

Ставка: Фернандо Алонсо не финиширует в топ-3 за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

А. Попов: я и многие болельщики действительно зажрались.

«Наши результаты — это не то, чего вы ожидали». Хэмилтон обратился к болельщикам.

Ферстаппена оштрафовали по итогам первой практики Гран-при Австралии.