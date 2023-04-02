«Наполи» — «Милан». Кварацхелия возвысится над чемпионом

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2 апреля 2023 года состоится матч Серии А «Наполи» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.98. Шансы миланцев оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.45.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Наполи» — «Милан» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что неаполитанцы победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» (02.04.2023)

Италия - Серия А. 28-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Наполи Неаполь Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

В воскресенье вечером на «Диего Армандо Марадона» «Наполи» будет стремиться продолжить свою, казалось бы, безостановочную борьбу за титул чемпиона Серии А, принимая «Милан».

«Наполи», занимающий первое место в турнирной таблице, оторвался от идущего на второй строчке «Лацио» на 19 очков. В то время как «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Наполи» на 23 очка, подопечные Лучано Спаллетти имеют все шансы одержать ещё одну победу в эти выходные.

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Действительно, «Наполи» выиграл 23 из 27 матчей Серии А в этом сезоне, набрав 71 очко из 81 возможного и прочно закрепившись на лидирующей позиции. Кроме того, голубые являются самой забивной командой в чемпионате Италии — 64 гола (2,37 гола за игру), а также могут похвастаться лучшей обороной, пропустив всего 16 мячей.

Команда Спаллетти не только выиграла все три последних матча во всех соревнованиях, но и победила в 10 из 11 игр. «Наполи» будет уверен в победе во встрече с «Миланом», особенно с учётом поддержки болельщиков.

Что касается «Милана», то до сих пор он выглядит очень нестабильным, одержав 14 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев семь поражений. В прошлом сезоне команда выиграла титул чемпиона Серии А, опередив на семь очков занявший третье место «Наполи», но в 2023 году клубу не удалось развить свой прошлогодний успех.

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Стоит отметить, что «Милан» не выиграл ни одного из трёх последних матчей в чемпионате, набрав лишь одно очко из девяти возможных. В таком состоянии вряд ли «красные дьяволы» смогут навязать борьбу лидеру.

В воскресенье «Наполи» обойдётся без травмированного Диего Демме, а участие Джакомо Распадори под вопросом из-за мышечной травмы.

Златан Ибрагимович опять получил повреждение, а Пьер Калюлю и Жуниор Мессьяс, как ожидается, пропустят воскресную встречу из-за травм.

Учитывая 19-очковую пропасть между этими двумя командами, «Наполи», находящийся на высоком уровне, скорее всего, обыграет «Милан» на «Диего Армандо Марадона».

Мы прогнозируем, что «Наполи» забьёт более 1.5 мяча и сделает ещё один шаг на пути к незабываемой победе в чемпионате. Ставки на индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 мяча принимаются за коэффициент 2.04 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 мяча за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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