«Даллас» — «Нэшвилл». Дадонов разберётся по-хозяйски

Гостям нечего ловить в матче с командой, которая пребывает в хорошей форме, да ещё и при поддержке своих болельщиков.

4 апреля состоится матч НХЛ «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех «Предаторз» идёт за 3.40. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» 4 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» (04.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 04 апреля 2023, вторник. 03:30 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 4 апреля запланированы три матча регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Далласом» и «Нэшвиллом», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

Накануне подопечные Питера Дебура проиграли на выезде действующему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо» (2:5). Тайлер Сегин и Джо Павелски забросили по шайбе. Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У него 12 очков в 17 играх. Джейсон Робертсон сделал ассистентский дубль. У него 97 очков в сезоне, это новый рекорд «Далласа» по очкам в регулярке.

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После двух побед на выезде в матчах с «Чикаго» (4:1) и «Аризоной» (5:2) и одного поражения гостевая серия заканчивается. Клуб находится на шестой строчке Запада, набрав 96 очков в 76 играх. При этом ближайший преследователь «Сиэтл» отстаёт на шесть очков.

Однако расслабляться рано, последний матч показал, что команда не готова к серьёзным соперникам и далека от совершенства. Остаются проблемы с вратарской линией. Джейк Эттингер остаётся основным голкипером. В 58 играх в сезоне он пропустил 141 шайбу.

Однако сменщик Скотт Уэджвуд за 18 игр пропустил 48 шайб, а Мэтт Мюррей за три игры — 10. С обороной не всё гладко, но пока нападение перекрывает не самую лучшую игру в защите, разность шайб — 262:212. У «Нэшвилла» дела обстоят чуть хуже — 212:220. Клуб располагается на 10-й строчке Запада, набрав 84 очка в 76 играх.

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Накануне «Нэшвилл» обыграл дома «Сент-Луис» (6:1). Яков Тренин забросил шайбу, ставшую 11-й в этом сезоне для него. Томми Новак отметился голом и ассистентским хет-триком, а Люк Евангелиста забросил шайбу и отдал две передачи.

При этом игра пока идёт с переменным успехом. Недавно победили «Бостон» (2:1), но уступили «Питтсбургу» (0:2). Теперь на пути соперник, который не проигрывал «Предаторз» в трёх последних очных играх сезона. Дважды «Даллас» был сильнее в гостях (3:2 и 4:1) и раз — дома (5:1). «Нэшвиллу» такая статистика явно не по душе.

«Старз» в этом сезоне дома выиграли лишь 18 из 37 матчей. Однако сами «Предаторз» на выезде одержали лишь 19 побед в 38 играх. Хозяева возвращаются домой после выездной серии. Поддержка трибун играет немаловажную роль, а у гостей менее чем через день ещё встреча с лидером конференции — «Вегасом» дома.

«Даллас» смотрится предпочтительнее, он обыграл соперника в трёх последних очных встречах. Плюс все три игры закончились в основное время. Вряд ли сейчас что-то изменится, и с результативностью проблем нет. Поэтому проверим ставку на победу «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.13.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл» 4 апреля 2023 года.

«Нэшвилл» старается попасть в плей-офф, но календарь вносит свои коррективы. Пока победы сменяются поражениями, стабильности нет. «Даллас» же в зоне плей-офф и проблем с соперниками слабее не испытывает. В очных встречах в этом сезоне хозяева также имели успех, и при этом с результативностью проблем не было. Плюс команда возвращается домой после выездной серии, а поддержка трибун играет немаловажную роль. Поэтому проверим победу хозяев и тотал больше.

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

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