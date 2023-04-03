«Динамо» — «Акрон». С Йокановичем пора прощаться?

4 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» — «Акрон». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.38. Успех клуба из Тольятти оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Акрон» 4 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Акрон» (04.04.2023)

На выходных отгремели встречи 21-го тура РПЛ. Настало время Кубка страны, в котором 4 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет «Акрон». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Евгений Трубин.

Зимний перерыв негативно повлиял на «Динамо». Возобновило сезон оно неудачно, уступив в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) «Крыльям Советов» (2:3 по сумме двух матчей). Затем москвичи не без удачи обыграли самарцев в матче 18-го тура РПЛ — 1:0. Причём им удалось забить лишь в компенсированное ко второму тайму время.

Анчелотти заявил о готовности остаться в «Реале» до 2034 года.

«Крылья Советов» были лучше по всем параметрам, кроме владения мячом. После этого подопечные Славишы Йокановича уступили «Краснодару» (1:3), обыграли «Урал» (1:0), победили ослабленный «Зенит» (1:1, 5:4 пен.) в Кубке, и, наконец, проиграли «Сочи» (0:2) во встрече последнего тура РПЛ.

Матч с сочинцами наиболее интересен. Во-первых, он проходил в Москве. Во-вторых, бело-голубые с 25-й минуты играли в большинстве. Плюс у них была отличная возможность открыть счёт с пенальти. Даниил Фомин не реализовал 11-метровый удар, после чего соперник успешно сыграл от обороны и забил два безответных мяча.

Фомину и некоторым другим ведущим игрокам «Динамо» определённо есть за что предъявить. После встречи с «Сочи» генеральный директор клуба Павел Пивоваров сказал, что футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания. Но в то же время все вопросы по игре он попросил задать Йокановичу.

Кержаков: решение об уходе из «Кармиотиссы» принял в перерыве последнего матча

Зимний перерыв не пошёл команде на пользу. Да и на протяжении всего текущего сезона, несмотря на усиление, бело-голубые нестабильны. Складывается впечатление, что бóльшая часть футболистов регрессировала при сербском наставнике. И тут вопросы есть уже к руководству, которое за него держится.

На фоне всего этого «Акрон» смотрится предпочтительнее. Да, он выступает в Первой лиге. Тем не менее команда из Тольятти активно прогрессирует. Она была создана всего пять лет назад, и с тех пор клуб достиг солидных успехов. Он в полуфинале нижней сетки Кубка России. Это говорит о многом!

На предыдущих стадиях турнира подопечные Евгения Калешина обыграли соперников, класс которых выше их собственного. Сначала «Акрон» победил располагающуюся на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги «Аланию» (1:0) и аутсайдера РПЛ «Торпедо» (2:0). Затем выиграл у усилившегося «Локомотива» (1:1, 7:6 пен.).

В последнем случае, правда, для команды из Тольятти благоприятно сложился ряд факторов. Во встрече не принимал участие Артём Дзюба. Также соперник допустил ошибку, выпустив в стартовом составе Дмитрия Баринова. Полузащитник должен был отбывать дисквалификацию ввиду перебора жёлтых карточек. Так что даже если бы железнодорожники выиграли, им было бы присуждено техническое поражение.

Так или иначе, во второй половине сезона «Акрон» набрал потрясающий ход. В последних 18 турах в Первой лиге он потерпел всего лишь одно поражение — в игре с «Шинником» (0:1), причём на выезде. Ничьих многовато — 11, но надо понимать, что в соперниках у подопечных Калешина побывали все команды из топ-5 — «Балтика» (1:1), «Рубин» (0:0), «Енисей» (0:0), «Алания» (3:3) и тульский «Арсенал» (0:0).

Безусловно, у «Динамо» намного сильнее состав. Разница в уровне есть — и ощутимая. Однако нестабильность ведущих футболистов заставляют усомниться в успехе москвичей. К тому же они очень часто пропускают. В последних 15 турах в РПЛ им лишь два раза удалось уйти с поля без пропущенных мячей. И в случае с «Крыльями Советов», как мы уже отметили ранее, не обошлось без везения.

Поэтому предлагаем проверить ставку на обе забьют за коэффициент 2.10. После поражения во встрече с «Сочи» на «Динамо» обрушилось немало критики. Высказался и футбольный агент Алексей Сафонов. Он отметил, что при Йокановиче у бело-голубых нет идей, драйва и горящих глаз. Вылет из Кубка может стать последней каплей и приведёт к отставке серба.

Главный тренер «ПСЖ» поддержал Месси после свиста болельщиков парижан.

«Акрон» сверхмотивирован на предстоящий матч. Многие его футболисты с воодушевлением высказывались в преддверии встречи с московским клубом. Настрой у них более чем боевой. В том, что команда из Тольятти навяжет борьбу и забьёт, не возникает сомнений.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Акрон» 4 апреля 2023 года

Несмотря на имеющиеся проблемы, в том числе оборонительного плана, «Динамо» выглядит фаворитом. К тому же встреча состоится в Москве. Как минимум один гол бело-голубые наверняка сумеют соорудить. В то же время, списывать со счетов «Акрон», на наш взгляд, не стоит. У команды из Тольятти отличные результаты во второй половине сезона. Неоднократно ей удавалось обыгрывать сильных соперников. Поэтому наиболее правдоподобным вариантом для ставки выглядит «обе забьют».

Ставка: обе забьют за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

Кафанов: Карпин успешно совмещает работу в клубе и в сборной.

Что выберет Месси: остаться в «ПСЖ» или вернуться в «Барсу»?

Дзюба: наслаждаюсь каждой секундой в «Локомотиве».

Сборная России планирует провести ответный товарищеский матч с Ираном.