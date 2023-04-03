«Миннесота» — «Вегас». Без Капризова не дотянуться до звёзд

Пока Кирилл лечит травму у «Уайлд» нет шансов тягаться с лидером конференции.

4 апреля состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» 4 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас» (04.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 04 апреля 2023, вторник. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 4 апреля запланировано три матча регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре «Миннесоты» и «Вегаса», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. С приближением плей-офф борьба за высокие места в таблице набирает обороты.

В Восточной конференции «Бостон» выиграл Кубок Президента и обеспечил себе преимущество льда на всех стадиях плей-офф. В Западной конференции борьба за лидирующую строчку в самом разгаре. Сразу четыре команды — «Миннесота», «Эдмонтон»,«Лос-Анджелес» и «Вегас» претендуют на заветное место.

Глава НХЛПА оценил шансы сборной России сыграть в Кубке мира по хоккею.

«Миннесота» на данный момент идёт на четвёртой строчке Запада, набрав 97 очков за 76 игр. Кирилл Капризов продолжает залечивать травму, а без него команда выглядит неплохо. Накануне клуб проиграл на выезде «Вегасу» (1:4), прервав серию из трёх побед. Единственную шайбу забросил 21-летний Мэтт Болди.

Однако прогресс «Уайлд» стоит похвалы, многие ждали, что без Кирилла возникнут трудности с реализацией. В это непростое время роль лидера на себя взял Мэтт Болди, у него 12 шайб и четыре передачи за время отсутствия Капризова. Недавно в матче с «Сиэтлом» (5:1) он сделал второй хет-трик менее чем за месяц.

В последней встрече команда не смогла проявить себя, но впереди ответный матч. Дома «Миннесота» чувствует себя неплохо — 24 победы за 38 игр. «Вегас» же благодаря победе во встрече с «дикарями» занимает первую строчку со 101 очком в 76 матчах. Однако расслабляться рано. «Эдмонтон» отстаёт на два очка, «Кингз» — на три.

Марченко установил рекорд «Коламбуса».

Так что положение шаткое. Плюс выездной матч с «Миннесотой» накладывает свои проблемы. Хозяева мотивированы вернуть долг. Состав в отменной форме даже без Кирилла. Плюс поражает результативность. Статистика только улучшилась.

«Золотые рыцари» быстро забыли о двух поражениях, выиграв у «Миннесоты» в последней встрече. Стоит отметить игру Ивана Барбашёва, который после перехода из «Блюз» в «Вегас» набрал 13 очков в 17 матчах.

Неплохо выступают «золотые рыцари» на выездах — 24 победы за 37 встреч. Так что будущая игра обещает быть весьма интересной. Соперники в этом сезоне встречались дважды. Оба раза побеждал «Вегас» (4:1 и 5:1) и результативность не подкачала.

Во втором матче между соперниками мы снова ждём, что гости будут фаворитами, всё же два матча клуб не проигрывал «Уайлд» и показывал результативный хоккей. Хозяева забросили всего две шайбы в этом сезоне сопернику. Мы рекомендуем ставку на победу «Вегаса» в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 3.20.

Малкин установил рекорд сезона НХЛ по количеству штрафных минут за игру.

Гости морально на подъёме, победа придаёт уверенности. Плюс в этом сезоне клуб побеждал соперника как на своём льду, так и на выезде, даже когда был здоров Капризов. Результативность в очных встречах на высоте и по сезону цифры впечатляют. У «Вегаса» — 253 заброшенные шайбы, у «Миннесоты» — 229. Поэтому остановимся на комбинированной ставке на гостей через тотал больше.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас» 4 апреля 2023 года

«Миннесота» впечатляет своей игрой, но дважды в этом сезоне проиграла «Вегасу», забросив всего две шайбы. Однако матчи получились зрелищными, но преимущество на стороне гостей. Хозяева постараются вернуть долг за поражение в последнем матче, но вряд ли получится. Чаша весов на стороне «Голден Найтс», поэтому остановимся на их победе и тотал больше.

Ставка: победа «Вегаса» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 8.04.

Малкин – третий россиянин с 80 очками в сезоне НХЛ.

Ротенберг: не хочется комментировать судейство.

Купер: Сергачёв превращается в одного из лучших защитников в НХЛ.

Крикунов предложил Ротенберга на пост главного тренера сборной России.