«Барселона» — «Реал». Хави оставит Анчелотти без Кубка Короля

5 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех мадридцев оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Барселона» – «Реал»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (05.04.2023)

Кубок Испании. 1/2 финала 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Второй матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится на «Камп Ноу» в среду вечером. «Барселона» ведёт со счетом 1:0 после гостевой мартовской победы. Хотя в первой встрече столичный клуб и доминировал, владея мячом 65% времени и нанеся 13 ударов, по воротам, победа досталась каталонцам. Команда Карло Анчелотти поплатилась за расточительность.

«Барселона» подходит к ответному матчу после победы над «Эльче» со счётом 4:0. В этом матче дублем отметился Роберт Левандовски. Выиграв 11 из 12 последних матчей в Примере, каталонцы на 12 очков опережают мадридский «Реал» в турнирной таблице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если взглянуть на сезон в целом, то «Барселона» проиграла всего 6 из 41 матча, одержав при этом четыре победы в Кубке Испании. Стоит также отметить, что «Барселона» выиграла больше Кубков страны, чем любой другой клуб. Последний из их 31 триумфа случился в 2021 году.

«Реал» играл в финале Кубка Испании 39 раз, завоевать трофей получилось в 19 случаях. В последний раз мадридцы выигрывали Кубок в 2014 году, после этого «Барса» успела победить уже пять раз.

В воскресенье «Реал» разгромил «Вальядолид» со счетом 6:0, Карим Бензема оформил хет-трик всего за семь минут. Подопечные Карло Анчелотти в последнее время играют с переменным успехом: в последних семи матчах они одержали три победы, дважды проиграли и две встречи свели вничью.

В личных встречах в Кубке Испании у команд паритет: по три победы и три ничьих в девяти последних играх.

У каталонцев 27 побед (40%) в последних 67 встречах. «Реал» одержал 24 (36%) победы.

«Барселона» сыграет в ответной игре без травмированных Френки де Йонга, Андреаса Кристенсена, Педри и Усмана Дембеле. У «Реал» тоже есть травмированные: вероятно, матч в среду пропустят Антонио Рюдигер и Ферлан Менди.

«Барселона» в этом сезоне выглядит куда увереннее в личных встречах. В Примере чемпионство — вопрос времени, а в Кубке в активе сине-гранатовых есть выездная победа. Вряд ли «Реалу» удастся отыграться, команда Хави может спокойно сыграть по счёту. Поставим на ничью в ответном матче, которая выведет «Барсу» в финал. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.65. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.65.

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