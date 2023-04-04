«Челси» — «Ливерпуль». Клопп не воспользуется отставкой Поттера

4 апреля состоится перенесённый матч 8-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56, а шансы ливерпульцев оцениваются аналитиками в 2.90. Ничья доступна за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» 4 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.90. На гол «Челси» дают коэффициент 1.25, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.28. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (04.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 8-й тур 04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК Челси Лондон Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Челси» начнёт жизнь без Грэма Поттера домашним перенесённым матчем АПЛ с «Ливерпулем».Поттера уволили после субботнего поражения от «Астон Виллы» (0:2). Лондонцы занимают 11-е место в таблице, отставая от идущего на восьмом месте «Ливерпуля» на четыре очка.

Грэм Поттер проработал в «Челси» всего шесть месяцев. Под его руководством команда выиграла только 12 из 31 матча. Лондонцы выиграли только два из девяти последних матчей в АПЛ, четырежды сыграв вничью и трижды уступив. А всего у «Челси» лишь четыре победы в последних 19 матчах. В этом сезоне только семь команд забили меньше голов, чем «Челси».

Однако «Ливерпуль» выступает не намного лучше, подопечные Юргена Клоппа проиграли 9 из 27 матчей АПЛ. В субботу подопечные Клоппа разгромно проиграли «Ман Сити» 1:4 на выезде, владея мячом всего 31% времени. «Ливерпуль» нанёс всего один удар в створ ворот соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда проиграла три последние игры, а в 11 последних матчах потерпела шесть поражений. Да, был яркий всплеск в виде победы над «МЮ» (7:0), но за ним последовали поражения от «Борнмута», «Реала» и «Сити». В этих играх «Ливерпуль» забил лишь один мяч.

Пять последних встреч между «Челси» и «Ливерпулем» завершились вничью, в четырёх прошла ставка ТМ 2.5 гола.

У лондонцев не сыграют Армандо Броя, Сесар Аспиликуэта и Тьяго Силва, появление Рахима Стерлинга и Уэсли Фофана под вопросом. Что касается «Ливерпуля», то он отправился в столицу без травмированных Наби Кейта, Луиса Диаса, Тьяго Алькантары и Стефана Байчетича.

Оба клуба находятся в стадии перестройки, и предсказывать здесь что-то определённое сложно. Не будем мудрить и поставим на ничью: статистика — вещь упрямая. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.75. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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