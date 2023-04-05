«МЮ» — «Брентфорд». Тен Хаг угодил в небольшой кризис

5 апреля состоится матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «пчёл» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Брентфорд» 5 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» (05.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 25-й тур 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Юнайтед Манчестер Не начался Брентфорд Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

5 апреля в АПЛ состоятся два перенесённых матча. Один из них — встреча«МЮ» и «Брентфорда».

«МЮ» проиграл в воскресенье со счётом 0:2 конкуренту по борьбе за место в топ-4 — «Ньюкаслу». Этот матч стал разочарованием для поклонников манкунианцев, другого исхода команда не заслужила. В результате «МЮ» пропустил «Ньюкасл» в турнирной таблице.

Тем не менее «МЮ» проиграл всего 2 из 15 последних матчей во всех турнирах. А вот в АПЛ – два поражения в последних трёх играх. Более того, во всех этих матчах команда Эрика тен Хага не смогла забить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом дома «МЮ» играет хорошо: 12 матчей без поражений в АПЛ, девять побед и три ничьих. Более того, беспроигрышная серия «МЮ» дома во всех турнирах насчитывает уже 23 матча.

«Брентфорд» едет на север, сыграв вничью 3:3 с «Брайтоном» на выходных. В этой игре «пчёлы»трижды выходили вперед, но не смогли удержать своё преимущество. Третий гол команда пропустила на 90-й минуте с пенальти.

«Брентфорд» не проиграл в девяти из десяти последних матчей во всех соревнованиях. Однако в последних семи матчах они одержали только две победы. На выезде «Брентфорд» не проиграл в семи из восьми последних матчей в АПЛ. Тем не менее в пяти играх у них только одна победа. Команда частенько пропускает: только один выездной матч в АПЛ на ноль в последних четырёх играх.

Ключевой момент матча в том, что «МЮ» продолжает играть без дисквалифицированного Каземиро. Именно с отстранением бразильца начался небольшой кризис. И пока Эрик тен Хаг не придумал, как из него выбраться. «МЮ» хорош дома, но их последние матчи разочаровывают. «Брентфорд» находится в хорошей форме, но ему нелегко даются победы на выезде. Кажется, здесь должна быть ничья. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 4.30. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 4.30.

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