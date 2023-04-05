Петербуржцы проиграли первый матч расслабившись слишком рано. Больше такого не повторится.

МБА — «Зенит», третий матч. На этот раз без сенсаций

6 апреля состоится третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.10. Успех москвичей по итогам 40 минут оценён экспертами в 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит» 6 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 150.5 очка идёт за 1.70, а тотал меньше 150.5 очка — за 2.08. Заключить пари на то, что москвичи не проиграют в первой половине матча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит» (06.04.2023)

Совсем недавно отгремел Кубок России по баскетболу. Настала пора плей-офф Единой лиги ВТБ. На 6 апреля запланированы два третьих матча 1/4 финала. В самом позднем из них на арене «Баскет Холл Москва» в Москве померяются силами МБА и действующий чемпион «Зенит».

Старт плей-офф получился не особо интригующим. В трёх из четырёх пар 1/4 финала фавориты одержали уверенные победы в первых двух матчах. Исключением стало противостояние москвичей и петербуржцев. В первой встрече МБА одержала сенсационную победу со счётом 65:61.

Обнародованы премиальные футболистов «Акрона» за победу над «Динамо».

Бóльшую часть матча «Зенит» контролировал ситуацию. К началу четвёртого периода у него было комфортное преимущество в девять очков. Однако москвичи перехватили инициативу и совершили рывок 18:0, что стало рекордом турнира.

Впрочем, радость МБА продлилась недолго. Во втором матче действующий чемпион Единой лиги ВТБ сыграл гораздо собраннее и одержал уверенную победу — 87:60. В этот раз он решил не доводить своё положение до опасного. Петербуржцы не оставили сопернику никаких шансов, установив на табло к концу третьего периода счёт 75:44.

В послематчевом интервью опытный Василий Карасёв отметил, что его подопечные не выполнили установки по защите, позволив петербуржцам набирать лёгкие очки, в том числе с периметра. 51-летний наставник остался недоволен тем, что команда рассыпалась под прессингом.

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение Месси.

В то же время специалист выразил надежду на то, что его подопечные возьмут своё трудолюбием и самоотдачей. Иного и не остаётся. У МБА гораздо меньше ресурсов, чем у «Зенита». Поражение во втором матче стало для клуба 10-м в 13 последних встречах Единой лиги ВТБ.

Петербуржцы за последние 11 игр в турнире потерпели лишь три поражения. Помимо МБА, они уступили «Нижнему Новгороду» (70:79) и ЦСКА (69:72). Во всех остальных матчах одержали убедительные победы, в частности, с ЦСКА (90:86) и УНИКСом (80:69 и 83:78).

Для «Зенита» было очень важно собраться с мыслями после неожиданного поражения в первом матче серии. Хавьер Паскуаль подчеркнул, что его подопечные расслабились, получив в какой-то момент преимущество в 14 очков, а затем запаниковали, когда соперник начал отыгрываться.

Испанский специалист сделал выводы и хорошо подготовил команду ко второй игре ментально. В послематчевом интервью он отметил, что было необходимо улучшить эмоциональный аспект и с ходу завладеть преимуществом. Интенсивное начало в итоге принесло плоды. Команда обрела уверенность, спокойствие и понимание, что всё делается правильно.

К предстоящей игре петербуржцы подходят с правильным настроем и в отличном тонусе. Вероятнее всего, они одержат результативную победу. Поставить на ИТБ2 82.5 очка можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. С результативностью у «Зенита» редко возникают проблемы. В 10 последних матчах в Единой лиге ВТБ он набрал 805 очков.

Рвение и неуступчивость, продемонстрированные москвичами в первой игре, впечатлили, но вряд ли им удастся выиграть ещё хотя бы один матч в этой серии плей-офф. Василию Карасёву есть над чем поработать как в защите, так и в атаке. За 10 матчей группового этапа Единой лиги ВТБ его подопечные набрали всего 670 очков, в то время как пропустили — 799.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит» 6 апреля 2023 года

МБА сильно уступает «Зениту» в классе. У клуба меньше глубина состава и хуже результаты на дистанции. В первом матче москвичам удалось выиграть за счёт волевых качеств и расслабленности соперника. Однако вряд ли петербуржцы ещё раз допустят подобное. Итог второй встречи свидетельствует о том, что они сделали выводы. В конце концов, история очных встреч на стороне действующего чемпиона Единой лиги ВТБ. Думается, он одержит результативную победу и в этот раз.

Ставка: ИТБ2 82.5 очка за коэффициент 1.87.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Сборная Великобритании по боксу продолжит бойкот из-за россиян.

Объединённый мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов.

Просвирнова: надеюсь, на меня не будут держать зла за смену гражданства.

Британский боец Мокаев призвал UFC не указывать Россию местом его рождения.