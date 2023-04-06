«Анси» — «Тулуза». Сказка клуба из низшей лиги подошла к концу

6 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Франции «Анси» — «Тулуза». Начало – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Анси» — «Тулуза» 6 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Анси» — «Тулуза» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка Франции «Анси» — «Тулуза» (06.04.2023)

Кубок Франции. 1/2 финала 06 апреля 2023, четверг. 21:45 МСК Анси Анси Не начался Тулуза Тулуза Кто победит в основное время? П1 X П2

В четверг вечером «Анси» и Тулуза» встретятся во втором полуфинале Кубка Франции. «Анси» — настоящая золушка розыгрыша. Эта команда сейчас сражается за выживание в Лиге 2, всего на два очка опережая клубы, идущие в зоне вылета. Более того, команда не может выиграть четыре матча подряд, трижды уступив. Перспектива вылета в третью лигу становится все явнее.

Однако в Кубке Франции ситуация для «Анси» куда лучше: команда не проигрывает уже 10 матчей в основное время. Интересно, что три последние победы в этом турнире «Анси» одержал в серии пенальти. Самая громкая — над «Марселем» после ничьей 1:1 в основное время.

«Тулуза» находится в середине таблицы Лиги 1. В чемпионате команда выглядит не лучшим образом: пять поражений в последних шести турах. На выходных «Тулуза» уступила «Бресту» 1:3. Но, даже несмотря на неудачи, вылет «Тулузе» не грозит: отрыв в 10 очков позволяет чувствовать себя уверенно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Кубке Франции у «Тулузы» был не самый сложный путь: команда последовательно прошла «Ланьон», «Аяччо», «Реймс» и «Родез». Впечатляет атака команды: в каждом из этих четырёх матчей «Тулуза» забивала минимум дважды.

«Анси» впечатлил всех своим выступлением, но этой сказке должен прийти конец. «Тулуза» явно делает ставку на Кубок Франции, в чемпионате, в отличие от соперника, турнирных задач у неё практически нет. Поставим на победу гостей и ТБ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.35. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Тулузы» и ТБ 2.5 за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

Малком назвал главную причину неудачи в «Барселоне».

Лэмпард может возглавить «Челси» до конца сезона-2022/2023.

Агент Малкома: не время обсуждать возможный уход из «Зенита».