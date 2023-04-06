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«Салернитана» — «Интер», прогноз на матч Серии А 7 апреля, во сколько начало, где смотреть онлайн

«Салернитана» — «Интер». Лукаку и Мартинес возьмут себя в руки
Пётр Кондаков
«Салернитана» — «Интер». Прогноз на матч Серии А
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Миланцам пора прервать свою серию неудач.

7 апреля состоится матч Серии А «Салернитана» — «Интер». Начало – в 18:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех хозяев оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Интер» 7 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Салернитана» — «Интер» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Интер» (07.04.2023)

Италия - Серия А. 29-й тур
07 апреля 2023, пятница. 18:00 МСК
Салернитана
Салерно
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пятницу миланский «Интер» сыграет с «Салернитаной» в матче Серии А. Миланцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Рому» в гонке за последнее место в зоне Лиги чемпионов только благодаря разнице мячей.

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В середине недели «Интер» сыграл вничью 1:1 с «Ювентусом» в первом матче полуфинала Кубка Италии. Гол Ромелу Лукаку на 90-й минуте дал миланцам неплохие шансы на проход в финал. А в целом команда Симоне Индзаги находится в плохой форме: три подряд поражения в Серии А.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, «Салернитана» тоже не в лучшем состоянии. Четыре ничьих подряд в Серии А. Команда Паулу Соузы пока не обеспечила себе сохранение прописки в элите, но отрыв комфортный: девять очков от зоны вылета.

В начале этого сезона «Интер» обыграл «Салернитану» 2:0 на своём поле благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Николо Бареллы. А вообще в трёх матчах чемпионата Италии у «Интера» три победы с общим счётом 12:0.

В своих последних шести матчах «нерадзурри» набрали только шесть очков. Голы даются с трудом: только шесть в этих шести играх. На выезде «Интер» проиграл последние два матча. «Салернитана» же набрала семь очков в последних шести турах.

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«Интеру» пора прервать затянувшуюся серию неудач, тем более что стилистически команда Паулу Соузы удобна для миланцев. 12:0 в трёх очных встречах тоже говорят сами за себя. Поставим на победу «Интера» с форой (-1.5). «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.20. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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