«Лечче» — «Наполи». Надежда только на Хвичу

Один матч без Осимхена неаполитанцы уже проиграли с разгромом.

7 апреля состоится матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение неаполитанцам. Поставить на победу «Лечче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.20, а шансы «Наполи» оценены в 1.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи» 7 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лечче» — «Наполи» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи» (07.04.2023)

Италия - Серия А. 29-й тур 07 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК Лечче Лечче Не начался Наполи Неаполь Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи» состоится 7 апреля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». В 20:00 мск прозвучит стартовый свисток.

«Лечче» проиграл в пяти последних матчах подряд. Встреча с «Эмполи» была важна, но и в ней клуб уступил — 0:1. По итогам 28 туров команда расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы. Лишь восемь очков отделяют подопечных Марко Барони от зоны вылета.

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Атака «Лечче» — одна из худших в чемпионате. Лишь три клуба менее производительны. В серии последних пяти матчей футболисты нанесли 52 удара по воротам, но лишь четыре пришлись в створ. Как результат — «джаллоросси» не просто проиграли во всех пяти встречах, но и ни разу не забили.

Весьма неплохо команда Марко Барони действует в защите. Она лучшая в чемпионате Италии по количественному показателю успешных отборов мяча и вторая по выполненным перехватам. У соперников всех рангов возникают трудности с эшелонированной обороной «Лечче». Никто в этом сезоне Серии А не забивал «джаллоросси» более двух мячей.

«Наполи» во второй части сезона стал допускать ошибки. Команда проиграла «Интеру» (0:1), «Лацио» (0:1) и «Милану» (0:4), но победила в остальных 10 матчах Серии А. По итогам 28 туров неаполитанцы единолично возглавляют турнирную таблицу и опережают ближайшего преследователя на 16 очков.

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу поражения «Милану» (0:4), отметив, что его подопечные выкладываются на максимум. Футболисты оказались слегка уставшими на фоне насыщенного календаря и длительных перелётов. Также он добавил, что за десять встреч до конца расслабляться рано. Итальянец пытается разубедить игроков в том, что чемпионство уже в кармане.

Партенопейцы находятся в хорошей игровой форме. Они лучшие в чемпионате по показателям владения мячом и количеству нанесённых ударов. Благодаря впечатляющему голевому чутью связки Осимхена и Кварацхелии демонстрируют завидную результативность.

На счету нигерийского форварда каждый третий гол команды в Серии А. Агент Виктора Осимхена называет его одним из лучших нападающих в мире. Он считает его сильнее Эрлинга Холанда. В услугах Осимхена заинтересованы «ПСЖ», «МЮ», «Реал» и «Челси». Решение будет принято по итогам сезона, но владелец «Наполи» сообщил, что не намерен с ним прощаться менее чем за € 150 млн.

«Наполи» отличается монолитной защитной линией. Четыре пропущенных мяча от «Милана» — единичный сбой. Учитывая проблемы «Лечче» в завершающей стадии, в грядущей встрече вряд ли воротам неаполитанцев что-то угрожает.

Матч с миланцами мотивировал футболистов на остаток сезона. Неаполитанцы превосходят соперника во всех игровых аспектах и постараются наглядно продемонстрировать это в разнице счёта на табло. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Наполи» всухую за 2.60.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура Серии А «Лечче» — «Наполи» 7 апреля 2023 года

Команда Лучано Спаллетти отличается многогранной комбинационной игрой в атаке и действует как слаженный организм в защите. При обороне футболисты организовывают прочный блок и активно прессингуют. В этих игровых аспектах неаполитанцам практически нет равных в чемпионате. Вряд ли «Лечче», испытывающий серьёзные проблемы в атаке, сможет чем-то удивить будущего чемпиона Италии. Мы бы присмотрелись к ставке на сухую победу «Наполи» за 2.60.

Ставка: победа «Наполи» всухую за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 9.74.

Фрэнк Лэмпард назначен временным тренером «Челси».

Прогноз на матч «МЮ» — «Эвертон» с коэффициентом 2.61.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Факел» с коэффициентом 3.10.

Лэмпард: я не забегаю вперёд, моя роль в «Челси» понятна.