«Торино» — «Рома». Миранчуку придётся несладко

Жозе Моуринью подготовился к встрече и будет на шаг впереди.

8 апреля состоится матч 29-го тура Серии А «Торино» — «Рома». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римлянам. Поставить на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40, а шансы «Ромы» оценены в 2.38. Заключить пари на ничью предлагается за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Серии А «Торино» — «Рома» 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Рома» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.51. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.26. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Торино» — «Рома» (08.04.2023)

Италия - Серия А. 29-й тур 08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Торино Турин Не начался Рома Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 29-го тура Серии А «Торино» — «Рома» состоится 8 апреля в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». В 19:30 мск прозвучит стартовый свисток.

«Торино» после перерыва на ЧМ-2022 выступает не столь убедительно. За 13 туров команда победила лишь в четырёх встречах. Ещё пять матчей завершились ничейным результатом. В большинстве случаев «быкам» не хватало мощности атаки, чтобы дожать условные «Верону», «Салернитану», «Эмполи» или «Кремонезе».

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Команда не отличается активными действиями у штрафной соперников и эффективной игрой в завершающей стадии. За 28 матчей «быки» забили лишь 30 голов. Только шесть клубов в чемпионате Италии менее производительны.

Алексей Миранчук играет важную роль в атаке клуба. Он превратился в настоящую звезду туринского клуба. 27-летний россиянин забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Он второй игрок команды по набранным очкам по системе «гол+пас». Алексей пропустил матчи сборной России из-за травмы, но успел полностью восстановиться к грядущей встрече.

«Рома» — одна из тех команд, которая часто заставляет болельщиков поволноваться. Команда Жозе Моуринью демонстрирует противоречивые результаты после возобновления сезона. В 13 последних матчах Серии А «волки» проиграли четыре раза. Две встречи завершились ничейным результатом, а в остальных семи они победили, причём всухую.

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У «Ромы» отличный подбор игроков атаки, но впереди команда действует скованно, беззубо. За последние 13 матчей «волки» забили лишь 20 мячей. Почти в половине из них принял участие Пауло Дибала — аргентинский нападающий забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Он сообщил, что связывает своё будущее с «Ромой» и постарается вывести команду на высший уровень.

Римская команда располагается на пятой строчке турнирной таблицы, уступая «Интеру» лишь в разнице голов. Жёлто-красные имеют все шансы завершить сезон на призовом пьедестале. «Лацио» и «Милан», занимающие второе и третье места в турнирной таблице, опережают команду Жозе Моуринью на пять и одно очко соответственно.

«Рома» не отличается стабильностью результатов вдали от дома и часто допускает осечки в обороне. Лишь в 4 из 19 официальных матчей во всех турнирах «волки» сумели сохранить ворота сухими. Правда, серьёзных поводов для критики команда также не даёт.

Команда Жозе Моуринью почти половину игрового времени проводит в середине поля в попытках организовать позиционную атаку. Она не демонстрирует яркий футбол, но добивается нужных результатов. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал «Ромы» больше 1 мяча за 1.84.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура Серии А «Торино» — «Рома» 8 апреля 2023 года

У «Торино» прослеживаются проблемы с реализацией, а «Рома» не отличается стабильностью результатов на выезде. Команда Жозе Моуринью не всегда радует красивым футболом, но это не главное. В победе гостей есть определённые сомнения, но, учитывая разницу в опыте и классе, мы бы присмотрелись к ставке на индивидуальный тотал «Ромы» больше 1 мяча за 1.84. Лишь пять раз в текущем розыгрыше Серии А «волки» покидали поле без результативного действия.

Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 1 мяча за 1.84.

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