«Лион» — «Ренн». Ловрен не подведёт

9 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «Лион» — «Ренн». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «ткачей» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «Ренна» оценены в 3.45. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лион» — «Ренн» 9 апреля 2023 года
Эксперты «Фонбет» сомневаются, что встреча «Лион» — «Ренн» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что «Лион» победит со счётом 1:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Лион» — «Ренн» (09.04.2023)
«Лион» и «Ренн» встретятся в 30-м туре Лиги 1. Обе команды находятся за пределами еврокубков и рассчитывают приблизиться к первой пятёрке, набрав три очка в предстоящей игре.
Сезон для «Лиона» не задался, и он может остаться без участия в Лиге чемпионов и даже Лиге Европы. Нужно обрести стабильность, чтобы всё поменялось в корне. Однако спасти сезон будет невероятно сложно. Недавно команда победила «ПСЖ» со счётом 1:0, но затем проиграла в Кубке Франции «Нанту» — 0:1.
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Теперь всё внимание команды Лорана Блана переключилось на игру в чемпионате, но бывший тренер «ПСЖ» всё ещё не может добиться от «Лиона» нужных результатов с тех пор, как встал у руля в начале сезона. Клуб находится на девятом месте и может опуститься на 10-е, если проиграет «Ренну», а «Лорьян» в параллельной встрече выиграет.
«Ренн» подходит к этой игре, победив «ПСЖ» в Париже незадолго до международного перерыва. Карл Токо Экамби и Арно Калимуэндо забили по голу за три минуты до конца второго тайма, победив в столице со счётом 2:0.
Однако, как и «Лион», подопечные Бруно Женезио проиграли в последней встрече — «Лансу» со счётом 0:1 в минувшие выходные.
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«Ренн» отстаёт от «Лилля» на два очка в гонке за пятое место, а от «Монако», идущего четвёртым, отстаёт на семь очков. В действительности надежды на попадание в Лигу чемпионов очень малы, и, похоже, «Ренн» будет просто стремиться вернуться в Лигу Европы.
«Лион» в этом сезоне временами испытывает трудности дома, а также уже проиграл несколько матчей на своём поле. Мы прогнозируем ничью и тотал меньше 2.5 мяча, так как обеим сторонам предстоит борьба в конце сезона за выход в еврокубки. Кроме того, в защите отлично отрабатывает Ловрен.
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Ставка: ничья и тотал меньше 2.5 мяча за 4.15.
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