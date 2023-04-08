«Краснодар» — «Пари НН». Сергей Юран сдержит обещание

Тренер спасал «Химки» от вылета. Он сказал, что клуб не покинет РПЛ, а ещё в этой встрече команда зацепит очки.

9 апреля состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.65. Успех нижегородцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» 9 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (09.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Миновал уже 21 тур Российской Премьер-Лиги. 9 апреля состоятся четыре встречи 22-го тура. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Встреча обещает получиться захватывающей.

Возобновил сезон после зимнего перерыва «Пари Нижний Новгород» далеко не лучшим образом. Во всех четырёх последних турах РПЛ он проиграл. Сначала уступил «Зениту» (0:3) и «Ростову» (1:2). Затем потерпел техническое поражение во встрече с «Торпедо» (0:3 Т) и разгромно проиграл «Локомотиву» (0:4).

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Из-за неудач нижегородцы спустились в зону стыковых матчей за право сохранить путёвку в РПЛ — на 13-ю строчку. Отставание от идущих на 12-м месте «Крыльев Советов» составляет два очка. По итогу руководство приняло решение произвести смену главного тренера. Артём Горлов был отправлен в отставку. Занял должность Сергей Юран.

Юрану вполне по силам помочь «Пари НН» избежать понижения. В прошлом сезоне ему удалось спасти от вылета «Химки». В этом под руководством 53-летнего наставника красно-чёрные также стартовали весьма неплохо. Им даже удалось отобрать очки у лидирующего «Зенита» (1:1) во встрече 1-го тура.

По приходу в «Пари НН» Юран заверил болельщиков, что команда не покинет РПЛ. В преддверии грядущего матча он рассказал, что тщательно проанализирует «Краснодар»: узнает, за счёт чего можно увезти очки, а также где у соперника слабые и сильные стороны. Специалист подчеркнул, что каждая следующая игра будет на пределе сил и самоотдачи.

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«Краснодар» тоже совсем недавно пережил смену главного тренера. Должность занял сербский специалист Владимир Ивич. Возобновили сезон «быки» под его руководством в целом неплохо. За последние четыре тура в РПЛ они проиграли только «Локомотиву» (2:3).

Также краснодарцы сыграли вничью с «Торпедо» (2:2). Победы они одержали в матчах с «Динамо» (3:1) и «Химками» (6:0). Также «быки» провели четыре матча в Кубке России. Сначала они уступили ЦСКА, вследствие чего спустились в Путь регионов. В первом матче потерпели поражение — 0:3, а во втором одержали победу со счётом 1:0.

Затем чёрно-зелёные разгромили «Ахмат» (3:0) и обыграли в непростом матче «Ростов» (1:1, по пенальти 5:3). В первую очередь стоит отметить, что у краснодарцев хорошая результативность. За эти восемь встреч (четыре в РПЛ и столько же в Кубке) они забили целых 18 мячей.

В трёх из них соперники были ослаблены красными карточками, но это не отменяет того, что нападение у «быков» функционирует хорошо. А вот об их оборонительной линии того же сказать нельзя. Несмотря на старания Матвея Сафонова, пропустили за этот же период подопечные Ивича 10 мячей.

«Краснодар» выглядит фаворитом грядущего матча. Во-первых, встреча состоится на его домашнем стадионе. Во-вторых, у чёрно-зелёных немного посильнее состав, а также лучше результаты на дистанции. Сейчас они располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В то же время списывать со счётов нижегородцев, на наш взгляд, не стоит. Да, матч станет первым для Юрана в качестве их главного тренера. Но вполне вероятно, что специалисту с ходу удастся отладить игровые механизмы и вытащить команду из чёрной полосы. Предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 2.22.

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Дело ещё в том, что у «быков» совсем недавно был энергозатратный матч с «Ростовом» в Кубке России. Нижегородцы в это время отдыхали и восстанавливались, так как, в отличие от краснодарцев, они давно вылетели из данного турнира. Следовательно, к грядущей встрече «Пари НН» подходит с большим запасом энергии.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» 9 апреля 2023 года

«Краснодар» как минимум неплохо смотрится при Ивиче. Он много забивает и преуспевает как в Кубке, так и в чемпионате. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «быков». Они выглядят фаворитами. С другой стороны, чёрно-зелёные немало пропускают, и совсем недавно у них был тяжёлый матч с «Ростовом». Это хорошая возможность для нижегородцев зацепиться за очки. Назначение Сергея Юрана наверняка их встряхнёт. Ждём, что голы будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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