«Лидс» — «Кристал Пэлас». Эффект нового тренера закончится

Рой Ходжсон одержал победу со «стекольщиками» в дебютном матче у руля команды, но в этот раз не повезёт.

9 апреля 2023 года состоится матч АПЛ «Лидс» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Лидса» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «Кристал Пэлас» оценены в 3.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.45.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Кристал Пэлас» 9 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что встреча «Лидс» — «Кристал Пэлас» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что «Лидс» победит со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Кристал Пэлас» (09.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 30-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Лидс Юнайтед Лидс Не начался Кристал Пэлас Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

9 апреля в английской Премьер-лиге состоятся два матча, в том числе встреча между «Лидс» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на «Элланд Роуд», и хозяева начинают выходные на 13-м месте с 29 очками, в то время как гости находятся на 12-м месте с 30 очками.

«Лидс» победил в последней встрече со счётом 2:1 «Ноттингем Форест». Гости повели в счёте на 12-й минуте, но «Лидсу» потребовалось всего восемь минут, чтобы сравнять цифры на табло. Хозяева вышли вперёд, забив второй гол незадолго до перерыва.

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Победа в игре с «Ноттингем Форест» стала второй для «Лидса» в трёх матчах. До этого «павлины» обыграли «Вулверхэмптон» на выезде со счётом 4:2. В той игре «павлины» вели 3:0, но чуть не растеряли преимущество.

«Лидс» одержал только три победы в последних 11 матчах во всех соревнованиях. Что касается АПЛ, то «павлины» выиграли только 3 из 16 последних встреч. Хорошей новостью для болельщиков является то, что клуб не проигрывал в пяти из последних шести домашних матчей АПЛ.

«Кристал Пэлас» приезжает на «Элланд Роуд», обыграв «Лестер» со счётом 2:1 дома в прошлые выходные. Это был первый матч после того, как команду возглавил Рой Ходжсон, и «орлам» пришлось отыгрываться, уступая в счёте, чтобы победить. Важный гол был забит в добавленное к матчу время.

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Победа «Кристал Пэлас» стала первой за 14 матчей во всех соревнованиях. «Орлята» проиграли четыре из пяти последних встреч АПЛ. К тому же «стекольщики» выиграли только 1 из 13 последних матчей АПЛ, что является плохим показателем.

В 16 последних выездных играх Премьер-лиги «Кристал Пэлас» одержал всего две победы. Обе команды забили в трёх из четырёх последних выездных матчей лиги.

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Обе команды будут воодушевлены своими недавними победами, но «Кристал Пэлас» имеет плохие результаты на выезде и будет без своего ключевого атакующего игрока Уилфрида Захи. Это делает «Лидс» фаворитом на победу в этом матче, и мы ожидаем увидеть более 2.5 мяча.

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