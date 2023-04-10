«Чикаго» — «Миннесота». Кирилл Капризов вернулся!

11 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» — «Миннесота». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.55. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 11 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Чикаго» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» (11.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 11 апреля 2023, вторник. 04:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 11 апреля состоятся 10 встреч. В одной из них на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго местный «Чикаго Блэкхоукс» примет «Миннесоту Уайлд». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

В течение всего текущего сезона «Чикаго» скитался в нижней части сводной таблицы НХЛ. Сейчас он располагается на предпоследней строчке. При этом у «Блэкхоукс» столько же очков, сколько у идущего на последнем месте «Коламбуса». Они давно лишились всякой мотивации, а также утратили веру в собственные силы.

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Ко всему прочему, не так давно команда обменяла в «Рейнджерс» одного из лидеров — Патрика Кейна. Это лишь добавило негативных ощущений, в том числе другому ведущему хоккеисту «Блэкхоукс», Джонатану Тэйвзу. Американец и канадец выступали за «Чикаго» с 2007 года и за это время трижды становились обладателями Кубка Стэнли.

Джонатан в недавнем интервью отметил, что был шокирован обменом в «Рейнджерс» многолетнего партнёра по команде. Он подчеркнул, что слухи распространялись, но верить в них не хотелось до последнего. Капитан «чёрных ястребов» признался, что не мог представить Кейна в форме другой команды.

К слову, Тэйвз думает, что и сам в ближайшем будущем покинет «Чикаго» независимо от того, что произойдёт летом. Стоит отметить, что форвард совсем недавно вернулся на лёд после длительной болезни. «Блэкхоукс» это взбодрило, но ненадолго.

Два россиянина вошли в список главных разочарований сезона в НХЛ.

Сначала подопечные Люка Ричардсона уступили «Нью-Джерси» (3:6) и обыграли «Калгари» (4:3). В обеих встречах Тэйвз отметился результативными передачами. После этого «чёрные ястребы» разгромно проиграли «Ванкуверу» (0:3) и «Сиэтлу» (3:7). Скорее всего, нечто подобное ожидает их и в предстоящем матче.

У «Миннесоты» дела обстоят намного лучше, чем у «Чикаго». Она располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от занимающего седьмое место «Сиэтла» совсем небольшой — два очка. Дополнительную мотивацию «дикарям» искать не нужно.

За последние 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ подопечные Дина Эвасона потерпели только четыре поражения. Причём дважды они уступили в серии послематчевых буллитов — «Филадельфии» (4:5 Б) и возглавляющему турнирную таблицу Западной конференции «Вегасу» (3:4 Б).

В основное время «Уайлд» проиграли всё тому же «Вегасу» (1:4) и «Питтсбургу» (тоже 1:4). Также они обыграли в овертайме «Нью-Джерси» (2:1 ОТ). Во всех остальных встречах «Миннесота» одержала победы в основное время, в частности во встречах с набравшими отличный ход «Сиэтлом» (5:1), «Колорадо» (4:2) и «Сент-Луисом» (5:3).

Встреча с «Сент-Луисом» наиболее интересна, ведь в ней принял участие лучший бомбардир и снайпер «дикарей» Кирилл Капризов. Нападающий пропустил из-за травмы целый месяц. Во встрече с «Блюз» он не отметился результативными действиями, но в целом сыграл хорошо. Пора начинать подготовку к плей-офф. Времени совсем мало.

Поставить на победу «Уайлд» с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. За 79 матчей в регулярке «Уайлд» забросили не очень много, но и немало — 238 шайб. В 74 (39+35) из них принял непосредственное участие Капризов. Стоит ли говорить, что его возвращение в состав — очень хорошая новость для «Миннесоты».

Если уж без россиянина подопечным Эвасона удалось недавно разгромить «Сиэтл» (5:1), а также уверенно обыграть «Колорадо» (4:2), то и «Чикаго» они наверняка обыграют подобным образом. У «Блэкхоукс» пугающая разница забитых и пропущенных. За 79 встреч в их ворота забросили целых 290 шайб. Сами же они забили всего лишь 193 гола — меньше всех.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 11 апреля 2023 года

«Чикаго» является явным аутсайдером. У него ужасные результаты и статистика. Кроме того, негативно сказывается на духе «Блэкхоукс» обмен одного из ведущих игроков. У «Миннесоты» куда больше мотивации и лучше настрой. Плюс оправился от травмы её лучший бомбардир. Скорее всего, «дикари» одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Миннесоты» с форой (-1.5) за коэффициент 1.81.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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