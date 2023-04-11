«Бостон» — «Вашингтон». Ещё один рекорд НХЛ будет побит!

Даже Овечкин не помешает команде Орлова установить новую планку по очкам, набранным в сезоне. Александр рискует пропустить встречу.

12 апреля состоится матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 1.64, а успех «Кэпиталз» идёт за 4.40. На ничью предлагают поставить за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» 12 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» (12.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2023, среда. 02:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 12 апреля запланировано 10 матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Бостоном» и «Вашингтоном», которая пройдёт на льду стадиона «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

До конца регулярного сезона осталось сыграть совсем немного. «Бостон» выиграл Президентский Кубок и накануне обыграл «Филадельфию» (5:3). Эта победа стала 63-й для команды. Она побила рекорд лиги по числу побед в регулярном чемпионате. На счету клуба 131 очко, набранное в 80 встречах.

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Давид Пастрняк в гостях у «Филадельфии» отметился хет-триком и передачей, у него 109 (60+49) очков в 80 матчах. Он стал вторым игроком в сезоне, кому покорилось 60+ голов, после Коннора Макдэвида. Ранее такое достижение установили Марио Лемье и Яромир Ягр — 27 лет назад. Также Пастрняк стал пятым игроком лиги со 100+ очками в сезоне.

Тайлер Бертуцци отметился ассистентским хет-триком. Дмитрий Орлов после перехода из «Вашингтона» провёл 21 матч и набрал 15 очков за «Бостон», но в игре с «Филадельфией» участия не принимал. Возможно, ему дали отдохнуть перед матчем с «Кэпс», за который он выступал на протяжении почти 11 сезонов.

«Вашингтон» недавно прервал серию поражений, выиграв у «Айлендерс» со счётом 5:2. Примечательно, что во встрече не принимал участия Александр Овечкин, испытывающий проблемы. С большой долей вероятности пропустит россиянин и матч с «Бостоном». «Столичные» располагаются на 13-й строчке Востока, набрав 79 очков в 80 встречах.

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Пусть последняя очная встреча соперников в Бостоне и осталась за «Вашингтоном» (2:1), но сейчас хозяева играют здорово. Они одержали 13 побед в 14 последних играх. Кроме того, «Бостон» выигрывал в трёх из пяти последних очных встреч. Однако стоит учитывать, что у «Вашингтона» почти не было отдыха после игры с «Айлендерс».

У гостей сейчас большие трудности с обороной, ведь клуб пропустил 24 шайбы в шести последних встречах. «Брюинз» же идут вторыми в НХЛ по количеству заброшенных шайб — 295. Больше только у «Эдмонтона» — 318. Поэтому защите «Кэпс» придётся несладко.

Рекомендуем ставку на победу «Бостона» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.26. Дома стены помогают, плюс команда может побить рекорд лиги по очкам, принадлежащий «Монреалю», — 132 очка в сезоне-1976/1977. Осталось одно очко, соперник же слаб, и календарь дарит «Брюинз» возможность покорить ещё один рекорд.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 12 апреля 2023 года

«Вашингтон» доигрывает сезон, но календарь снова преподносит проблемы. «Бостон» показывает отменные результаты под занавес чемпионата и останавливаться не планирует. Клуб может покорить ещё один рекорд лиги. «Кэпс» уже ничем не мотивированы и просто доигрывают остаток сезона. Плюс травмирован капитан команды. К тому же у Орлова в случае появления на льду будет серьёзная мотивация.

Ставка: победа «Бостона» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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