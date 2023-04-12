«Фейеноорд» — «Рома». Арне Слот возьмёт реванш

13 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Фейеноорд» – «Рома». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех римлян оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.28.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 13 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фейеноорд» – «Рома» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» (13.04.2023)

Одна из пар 1/4 финала Лиги Европы полностью повторяет прошлогодний финал Лиги конференций. Тогда «Рома» обыграла «Фейеноорд» и стала первой обладательницей нововведённого трофея. И тогда, и сейчас итальянцы считаются фаворитами, но не факт, что смогут пройти нидерландцев.

«Фейеноорд» очень быстро пришёл в себя после летней распродажи лидеров и выглядит ничуть не хуже, а может, даже лучше себя самого годичной давности. Только на прошлой неделе на отметке в 22 матча подряд прервалась беспроигрышная серия нидерландцев. Но они очень быстро закрыли поражение «Аяксу», победив «Валвейк» — 5:1.

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«Рома» от подобных серий и побед пока далека. Римлянам очень сильно не хватает стабильности. Они неплохо начали вторую часть сезона, но потом стали чаще терять очки и с конца января не могут выдать даже трёх матчей подряд без поражений.

В Лиге Европы «Роме» пока хватало домашней победы со счётом 2:0, чтобы пройти дальше. В плей-офф на выезде римляне не побеждали. Даже на групповом этапе в гостях римляне смогли обыграть только скромный финский ХИК. Такое впечатление, что Жозе Моуринью решил дойти до финала за счёт домашних матчей.

Если так, то в Роттердаме он в очередной раз будет делать ставку на оборону, и играть «Рома» будет с оглядкой на ворота. По большому счёту римлянам, кроме надёжной защиты, больше нечего предложить сопернику. Звёздный и дорогой состав решает не всегда, а в плане качества гости не превосходят «Фейеноорд».

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У нидерландцев молодой и перспективный состав, к которому присматриваются крупные европейские клубы. Даже тренер Арне Слот уже на карандаше нескольких команд. Это отличный индикатор уровня и проделанной в этом сезоне работы.

«Роме» таких комплиментов сделать не получится. Клуб в четвертьфинале Лиги Европы и занимает третье место в Серии А. Но, во-первых, от него изначально ждали большего. А во-вторых, тот футбол, который демонстрирует команда Моуринью, вряд ли кому-то придётся по вкусу. Если у нидерландцев молодость и перспектива, то у римлян опыт и громкие имена в составе, а это далеко не всегда гарантия побед.

Гости выиграли два матча подряд, но сказать, что они в хорошей форме, не получится. «Фейеноорд» в этом плане смотрится предпочтительнее, он побеждает чаще, играет ярче, не боится брать инициативу и диктовать свои условия в матчах с серьёзными соперниками. Поэтому поставим на победу «Фейеноорда» за 2.26.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 13 апреля 2023 года

Может, «Рома» и фаворит пары, но в этом матче «Фейеноорд» выглядит сильнее. У него очень мощная атака, сдерживать которую римляне не смогут. Гости будут надеяться взять своё на контратаках или за счёт Дибалы, но для победы этого мало. А у нидерландцев есть все шансы обеспечить себе преимущество перед ответной встречей.

Ставка: победа «Фейеноорда» за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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