«МЮ» — «Севилья». Эрик тен Хаг найдёт выход

13 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42, а успех «Севильи» оценивается аналитиками в 9.30. Ничья доступна за 5.25.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» 13 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.23, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.80. На гол «Манчестер Юнайтед» дают коэффициент 1.07, а гол «Севильи» оценивается в 1.79. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» (13.04.2023)

У болельщиков «Манчестер Юнайтед» состояние дежавю – впереди матч Лиги Европы, а играть предстоит с клубом из Севильи. «Бетис» в 1/8 финала попал под каток одной из лучших команд Англии. Настал черёд их соседей по городу. Вечером в четверг стадион «Олд Траффорд» принимает матч «Манчестер Юнайтед» – «Севилья».

Для тренера «МЮ» участие в Лиге Европы с самого первого дня турнира не являлось чем-то второстепенным. Чем ближе к финалу, тем больше приоритета будет отдаваться этим матчам. Это неудивительно на фоне турнирного положения в АПЛ, где «Манчестер Юнайтед» уже выбыл из чемпионской гонки.

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«МЮ» готовится к встрече с «Севильей» в хорошем настроении. Последние два официальных матча команда провела дома, победив «Брентфорд» (1:0) и «Эвертон» (2:0). Фактор своего стадиона очень важен для «МЮ». Подопечные тен Хага не проигрывают на «Олд Траффорд» 25 матчей подряд.

Примечательно, что последней командой, которая смогла победить «МЮ» на его, поле был испанский клуб. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы победу со счётом 1:0 одержал «Реал Сосьедад». Повторить это достижение в текущем сезоне не удалось двум другим испанским командам, которых «МЮ» выбил из турнира уже на стадии плей-офф.

Примечательно, что «МЮ» очень часто играет с клубами из Ла Лиги в еврокубках. Предстоящая встреча будет уже 16-й игрой с испанской командой за последние три сезона. На этом временном отрезке у «красных дьяволов» хорошая статистика в матчах с клубами из этой страны – девять побед, четыре ничейных результата и два поражения.

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Однако «МЮ» никогда в своей истории не побеждал «Севилью». Красно-белые выбивали «МЮ» из Лиги чемпионов в 2018 году (0:0 и 2:1) и из Лиги Европы два года спустя (2:1). Ближайшие встречи – лучший шанс для «красных дьяволов» поправить эту статистику.

Дело в том, что «Севилья» не так сильна, как раньше. В чемпионате Испании команда располагается на 13-м месте. Команда проиграла в пяти из девяти последних встреч. Показательно, что красно-белые сменили трёх тренеров в этом сезоне. Хулена Лопетеги поменял Хорхе Сампаоли, а когда его уволили, тренером стал Хосе Луис Мендилибар.

62-летний специалист имеет богатый опыт работы в испанских клубах, но опыта в еврокубках у него почти нет. Во главе «Севильи» он успел сыграть только два матча, выиграв со счётом 2:0 на выезде у «Кадиса» и сыграв вничью с «Сельтой» — 2:2. Правда, в последней встрече соперник спас результат, забив на 89-й и 93-й минутах игры.

Можно было бы говорить о безоговорочном преимуществе команды из Манчестера в предстоящей встрече, если бы не один очень важный фактор. Эрик тен Хаг не может рассчитывать из-за травмы на своего лучшего бомбардира. Маркус Рашфорд получил травму паха в концовке последней встречи «МЮ» с «Эвертоном».

Рашфорд в текущем сезоне забил 28 из 86 голов «МЮ» во всех турнирах. Для понимания важности вингера для команды стоит отметить, что на втором месте располагается Бруну Фернандеш с 10 забитыми мячами. Похоже, основная надежда в атаке возлагается на Антони Марсьяля, который восстановился от очередной травмы и забил один из мячей в вышеупомянутом матче с «Эвертоном». Прорыва ждут и от Ваута Вегорста, на счету которого только два мяча за 20 игр в составе «МЮ».

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Эрик тен Хаг не может не знать, что «Севилья» очень хороша на своём стадионе, но катастрофически плохо играет на выезде. У испанской команды шесть поражений в восьми последних гостевых матчах. Даже без Рашфорда класса английской команды должно хватить, чтобы сделать важный задел перед тяжёлым выездом на «Рамон Санчес Писхуан». Поставим на победу хозяев с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» 13 апреля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» распрощался с чемпионством в АПЛ, но идея выиграть Лигу Европы Эрику тен Хагу нравится. Чтобы сделать важный шаг к цели, нужно выбить «Севилью». Для этого желательно обыграть её дома как можно крупнее. Ведь испытывающая явный кризис испанская команда очень хороша на своём стадионе, точно так же, как и «МЮ» неудержим дома. Ставим на победу хозяев с отрывом минимум в два мяча.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

Прогноз на матч «МЮ» — «Севилья» с коэффициентом 3.00.

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