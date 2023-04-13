«Алания» — «Волгарь». Василенко отстаёт от «Рубина»

Владикавказской команде нужно догонять казанцев, но не тут-то было!

14 апреля состоится матч 27-го тура Первой лиги «Алания» — «Волгарь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу владикавказцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех астраханцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Волгарь» 14 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Волгарь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Первой лиги «Алания» — «Волгарь» (14.04.2023)

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур 14 апреля 2023, пятница. 19:00 МСК Алания Владикавказ Не начался Волгарь Астрахань Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 14 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 27-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном встретятся «Алания» и «Волгарь». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

На последнем отрезке сезона у «Алании» произошёл спад. Она добыла лишь одну победу за девять туров. Терпение руководства иссякло, и оно решило произвести смену главного тренера. Занял должность экс-наставник «Факела» Олег Василенко.

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Помощником Василенко был назначен в прошлом известный футболист Игорь Ледяхов. Пока что о пользе перемен судить трудно. В последних трёх турах Первой лиги команда добыла всю палитру результатов. Сначала сыграла вничью с «Рубином» (0:0), а затем уступила «КАМАЗу» (0:1) и обыграла «Велес» (2:1).

«КАМАЗу» красно-жёлтые уступили в частности из-за удаления, которое на 66-й минуте схлопотал Ислам Машуков. Если бы нападающий был аккуратнее, «Алании», возможно, удалось бы зацепиться хотя бы за ничью. Она создала намного больше опасных атак и с солидным перевесом выиграла по владению мячом.

А вот «Велес» уже сами владикавказцы обыграли благодаря численному преимуществу. На 36-й минуте получил красную карточку защитник «крылатых быков» Евгений Макеев. Интересно, что в равных составах подопечные Василенко смотрелись даже лучше, чем в большинстве. До 36-й минуты они создали множество потенциально голевых моментов. Подвела реализация.

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Из-за этого красно-жёлтые чуть было не потеряли очки. Победный гол они забили лишь на 86-й минуте, с пенальти. В послематчевом интервью защитник «Алании» Сослан Качмазов отметил, что его команде необходимо работать над завершением, а также сохранять концентрацию.

Качмазов подчеркнул, что это уже не первый матч, когда соперники практически не создают моменты, но забивают. Также он выразил надежду, что следующие матчи пройдут без «валидола». Вот только что-то подсказывает, что в предстоящей встрече без него будет не обойтись. «Волгарь» на последнем отрезке сезона набрал очень хороший ход.

Совсем недавно клуб из Астрахани расстался со своим лучшим бомбардиром — Ильёй Стефановичем. На вырученные с его продажи средства «Волгарь» здорово усилился, улучшив глубину и качество состава. За счёт этого и не только он добыл очень хорошие результаты в последних восьми турах Первой лиги.

За этот отрезок времени астраханцы проиграли только «Енисею» (1:2), на выезде. Также они четыре раза сыграли вничью, в том числе с располагающимся на втором месте в турнирной таблице «Рубином» (0:0). Встреча с казанцами интересна тем, что руководил в ней «Волгарём» Андраник Бабаян.

Бабаян ввиду операции пропустил два последних матча — с «Кубанью» (1:1) и «Волгой» из Ульяновска (3:0). Его возвращение — очень хорошая новость для астраханцев. Оно наверняка придаст дополнительное вдохновение команде. Кстати, сейчас она располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Отставание от «Алании» довольно большое — пять очков. Однако мотивации астраханцам не занимать. Сейчас они пребывают на подъёме, что отражают результаты. Предлагаем поставить на то, что команда из Астрахани не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.15.

У «Волгаря» очень надёжная линия обороны. За 27 туров он пропустил всего лишь 23 мяча. Меньше только у махачкалинского «Динамо» и лидирующей «Балтики». Сами астраханцы тоже забили немного — 29 голов. Полагаем, что они сумеют зацепиться как минимум за ничью. Возможно, даже добудут победу.

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У владикавказцев на последнем отрезке сезона большие проблемы, в том числе с реализацией моментов. За последние 10 туров они лишь два раза забили больше одного мяча за матч, причём в обоих случаях досталось располагающимся в зоне вылета командам — «Уфе» (2:1) и «Велесу» (тоже 2:1).

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Волгарь» 14 апреля 2023 года

Пока что смена главного тренера не приносит плодов «Алании». Она выиграла лишь раз за последние три тура, причём в матче с явным аутсайдером. Владикавказцы по-прежнему в чёрной полосе. Пребывающий на подъёме «Волгарь» вполне может этим воспользоваться. Астраханцы здорово усилились и добыли отличные результаты в последних восьми турах. Плюс вернулся Андраник Бабаян. Есть реальные шансы побороться за выход в РПЛ.

Ставка: «Волгарь» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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