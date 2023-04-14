«Тоттенхэм» — «Борнмут». Кейн наведёт страх на оборону

15 апреля 2023 года состоится матч 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.47. Шансы «Борнмута» оценены в 6.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут» 15 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Тоттенхэм» — «Борнмут» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20. Ставки на то, что лондонцы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Борнмут» (15.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Тоттенхэм Хотспур Лондон Не начался Борнмут Борнмут Кто победит в основное время? П1 X П2

«Тоттенхэм» не проигрывает в четырёх матчах АПЛ подряд и всего на три очка отстаёт от занимающего четвёртое место «Манчестер Юнайтед» в гонке за квалификацию в Лигу чемпионов.

В субботу «шпоры» примут на домашнем стадионе «Борнмут», занимающий 15-е место. «Тоттенхэм» стремится одержать вторую победу подряд после того, как обыграл «Брайтон» в последнем туре – 2:1.

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«Борнмут» выиграл три из пяти последних матчей АПЛ. Благодаря этим победам «вишни» оказались за пределами зоны выбывания. Однако отрыв составляет всего три очка и может в любой момент сократиться до нуля.

Поражение от «шпор» и результаты в других матчах могут привести к тому, что «вишни» снова опустятся в зону вылета.

«Борнмут» неожиданно победил «Лестер» со счётом 1:0. Гари О'Нил будет надеяться, что команда продолжит набирать очки в борьбе за выживание.

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В матче первого круга АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» со счётом 3:2. «Вишни» вели с преимуществом в два мяча благодаря двум голам Киффера Мура. «Шпоры» совершили камбэк и выиграли благодаря голам Райана Сесеньона, Бена Дэвиса и Родриго Бентанкура во втором тайме.

«Борнмут» плохо играет на выезде, победив всего в 3 из 15 встреч текущего сезона. «Тоттенхэм» — сильная домашняя команда. Он выиграл все пять матчей, проведённых на своём поле.

Временно исполняющий обязанности тренера Кристиан Стеллини может остаться без как минимум шести игроков. У Эмерсона травма колена, а Лукас Моура дисквалифицирован.

Полузащитник Ив Биссума испытывает проблемы с лодыжкой и пропустит матч. Сесеньон и Бен Дэвис выбыли из-за травмы бедра. Бентанкур пропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы колена.

«Шпоры» находятся на серии из пяти побед дома. Они не уступали в пяти из последних шести очных встреч с «Борнмутом» и должны выиграть дома в субботу. «Тоттенхэм» способен одержать победу со счётом 3:0 или что-то в этом духе. Гарри Кейн может добавить к своим 23 голам в Премьер-лиге ещё один.

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Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-2.5) за коэффициент 4.15 по линии «Фонбет». Букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем, кто зарегистрируется.

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