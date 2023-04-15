«Хетафе» — «Барселона». Левандовски никогда не заменит Месси

16 апреля состоится матч 29-го тура Примеры «Хетафе» — «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Хетафе» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Хетафе» — «Барселона» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Хетафе» — «Барселона» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона» (16.04.2023)

Испания - Примера. 29-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Хетафе Хетафе Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

На 16 апреля запланированы четыре встречи 29-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе померяются силами местный «Хетафе» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Во второй половине сезона «Хетафе» набрал очень хороший, по собственным меркам, ход. В первую очередь связано это с мотивацией в виде борьбы за выживание. Добыв хорошие результаты в последних восьми турах, подопечные Кике Флореса поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

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«Городские» проиграли только «Вильярреалу» (1:2) и «Реалу Сосьедад» (0:2). Причём в обоих случаях они уступили на выезде. Также они сыграли вничью с «Атлетико» (1:1), «Райо Вальекано» (тоже 1:1), «Кадисом» (2:2) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Обыграл «Хетафе» «Валенсию» (1:0) и «Жирону» (3:2). Не последнюю роль в результатах клуба сыграл Энес Унал. Турецкий нападающий набрал шикарную форму. За последние девять туров он забил целых восемь мячей. Таким образом, форвард поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.

Сейчас на счету Унала три результативные передачи и 13 забитых мячей в 28 турах в чемпионате Испании. Отставание от располагающегося на второй позиции Карима Бензема составляет всего один мяч. А от Левандовского — семь очков или четыре мяча. Сдаётся, талантливый турок доставит «Барселоне» немало проблем.

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А ведь сейчас у каталонской команды и без того хватает трудностей. Она ослаблена кадровыми потерями. В лазарете пребывают ряд ведущих игроков, в том числе Педри и Френки де Йонг. Отсутствие отвечающих за креативность футболистов повлияло на результаты команды на последнем отрезке сезона.

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, разгромно уступив в ответном полуфинальном матче мадридскому «Реалу» (0:4). Затем она сыграла вничью с «Жироной» (0:0). В последнем случае каталонцы всецело владели инициативой. Они не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ.

Но и сами сине-гранатовые не забили. С результативностью у них во второй половине сезона не всё в порядке. За последние 14 туров в Ла Лиге подопечные Хави забили всего 20 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Поляк заметно сбавил обороты относительно первой половины сезона.

На замену Левандовскому «Барселона» планирует вернуть Пьер-Эмерика Обамеянга. Также велика вероятность того, что в команду вернётся Лионель Месси. Сообщается, что легендарный аргентинец часто общается с Хави на тему своего перехода из «ПСЖ», а также интересуется делами каталонской команды, её играми, атмосферой и раздевалкой.

Также сине-гранатовые недавно подписали на предстоящий сезон полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана и защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса. В то же время близки к уходу из клуба Ансу Фати и Ферран Торрес.

Как бы там ни было, «Барселона» всё равно выглядит фаворитом грядущей встречи. За 28 туров в Ла Лиге она потерпела всего лишь два поражения и три раза сыграла вничью. Каталонцы стремительно приближаются к победе в чемпионате Испании. Их отрыв от догоняющего «Реала» составляет целых 13 очков.

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За эти 28 туров подопечные Хави пропустили всего лишь девять мячей — меньше всех. С учётом того, что у них заметно ухудшилась результативность на последнем отрезке сезона, наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.97. У сине-гранатовых сильнее состав и лучше результаты на дистанции.

Также всецело на стороне гостей история девяти последних очных встреч. Лишь в одной из них тёмно-синим удалось одержать победу. Также была одна ничья. Во всех остальных случаях уверенно выиграли каталонцы. Скорее всего, матч закончится их победой, но с голами будут проблемы. Левандовски явно далёк от идеальной формы.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Барселона» 16 апреля 2023 года

«Хетафе» здорово прибавил на последнем отрезке сезона. Мотивации у него хоть отбавляй. Скорее всего, тёмно-синие навяжут борьбу каталонцам. Возможно, им даже удастся забить. Тем не менее в победу «Барселоны» верится больше. У неё очень надёжная оборона, а также выше класс игроков. Лишь два поражения за 28 туров говорят о многом. С другой стороны, у каталонцев важные кадровые потери, а также проявились проблемы с результативностью. Думаем, голов будет немного.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» с коэффициентом 2.75.

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