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«Торино» — «Салернитана», прогноз на матч Серии А 16 апреля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Торино» — «Салернитана». Без Миранчука могло быть хуже
Михаил Коробов
«Торино» — «Салернитана»: прогноз на матч Серии А
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Россиянин стал ведущим игроком «быков» и в этой встрече поможет хотя бы зацепиться за ничью, но шансов мало.

16 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Салернитана». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех клуба из Салерно оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Салернитана» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Салернитана» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Салернитана» (16.04.2023)

Италия - Серия А. 30-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Салернитана
Салерно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отгремели первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В ожидании ответных встреч обратим внимание на внутренние арены. В итальянской Серии А на 16 апреля запланированы три матча 30-го тура. В одном из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине померяются силами местный «Торино» и «Салернитана».

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Во второй половине сезона «Торино» часто приходилось сталкиваться с сильными соперниками. Из-за этого его результаты просели. В последних восьми турах Серии А «быки» потерпели четыре поражения. Проиграли «Милану» (0:1), «Ювентусу» (2:4), лидирующему «Наполи» (0:4) и «Роме» (0:1).

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Также туринцы сыграли вничью с «Кремонезе» (2:2) и «Сассуоло» (1:1). Победили они «Болонью» (1:0) и «Лечче» (2:0). Из-за поражений подопечные Ивана Юрича спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице. Вероятнее всего, закончат сезон они на этом же месте.

У клуба остро стоит вопрос с Алексеем Миранчуком и Николой Влашичем. Полузащитники выступали за «быков» на правах аренды в этом сезоне. Оба стали основообразующими игроками. По некоторой информации, «Торино» планирует выкупить хавбеков, но препятствует этому финансовый вопрос.

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Не исключено, что состоится трансфер только одного из футболистов. И если так, то логичнее выглядит приобретение Миранчука. Во-первых, переход россиянина выйдет чуть дешевле. Во-вторых, у него лучше результативность. Россиянин принял участие в 8 из 30 забитых гранатовыми голах. Он записал на свой счёт четыре мяча и отдал столько же голевых передач.

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По влиянию на игру команды Миранчук также важнее Влашича. Он обладает неординарным мышлением и создаёт много потенциально голевых моментов. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин недавно отметил, что россиянину лучше остаться в Италии, так как он уже знает этот чемпионат. Что ж, посмотрим, сумеет ли «Торино» договориться с «Аталантой» о его трансфере.

«Салернитана» во второй половине сезона очень заметно прибавила. В первую очередь это связано со сменой главного тренера и приобретением опытного голкипера Гильермо Очоа. Оборона клуба из Салерно стала заметно крепче. Он стал гораздо реже пропускать и чаще цепляться за очки.

За последние шесть туров чемпионата Италии «морские коньки» не потерпели ни одного поражения. Правда, и победа у них за данный период всего одна — в матче с «Монцей» (3:0), на домашнем стадионе. Всё остальное — ничейные результаты, в том числе с «Миланом» (1:1) и «Интером» (тоже 1:1).

Наиболее интересен матч с «Интером». Очоа во встрече с «нерадзурри» поймал кураж. Мексиканец совершил несколько классных сейвов. В сумме он отразил девять ударов. Невероятные спасения 37-летнего голкипера вдохновили команду и помогли отыграться. Хотя не обошлось и без везения.

Забитый на 90-й минуте Антонио Кандревой мяч получился курьёзным. Он чем-то напоминает легендарный гол Рональдиньо в ворота сборной Англии на чемпионате мира в 2002 году. Находясь на фланге, полузащитник нанёс невероятный удар, которым отправил мяч за спину вратарю «Интера» Андре Онана.

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Предлагаем поставить на то, что «Салернитана» как минимум не проиграет за коэффициент 2.14. В последней очной встрече, которая состоялась в первой половине этого сезона, «морским конькам» удалось зацепиться за ничью — 1:1. И с тех пор расклад изменился не в пользу «Торино».

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На последнем отрезке сезона «быкам» не хватает стабильности. Также их нередко подводит реализация. За 29 туров в Серии А туринцы забили только 30 мячей. Несмотря на то что встреча состоится на их домашнем стадионе, окрепшие под руководством нового главного тренера «морские коньки» выглядят немного предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Салернитана» 16 апреля 2023 года

За последние 15 туров в чемпионате Италии «Торино» победил четыре раза. Он твёрдо закрепился в середняках Серии А. На большее «быкам» не хватает ресурсов. «Салернитана», несмотря на небольшое количество резервов, набрала очень хороший ход. Смена главного тренера её взбодрила. Плюс в шикарной форме находится Гильермо Очоа. Если в матчах с «Миланом» и «Интером» «морским конькам» удалось зацепиться за ничью, то и в предстоящей встрече они вряд ли проиграют.

Ставка: «Салернитана» не проиграет за 2.14.

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