«Торино» — «Салернитана». Без Миранчука могло быть хуже

Россиянин стал ведущим игроком «быков» и в этой встрече поможет хотя бы зацепиться за ничью, но шансов мало.

16 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Салернитана». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех клуба из Салерно оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Салернитана» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Салернитана» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Салернитана» (16.04.2023)

Италия - Серия А. 30-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Торино Турин Не начался Салернитана Салерно Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В ожидании ответных встреч обратим внимание на внутренние арены. В итальянской Серии А на 16 апреля запланированы три матча 30-го тура. В одном из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине померяются силами местный «Торино» и «Салернитана».

Во второй половине сезона «Торино» часто приходилось сталкиваться с сильными соперниками. Из-за этого его результаты просели. В последних восьми турах Серии А «быки» потерпели четыре поражения. Проиграли «Милану» (0:1), «Ювентусу» (2:4), лидирующему «Наполи» (0:4) и «Роме» (0:1).

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Также туринцы сыграли вничью с «Кремонезе» (2:2) и «Сассуоло» (1:1). Победили они «Болонью» (1:0) и «Лечче» (2:0). Из-за поражений подопечные Ивана Юрича спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице. Вероятнее всего, закончат сезон они на этом же месте.

У клуба остро стоит вопрос с Алексеем Миранчуком и Николой Влашичем. Полузащитники выступали за «быков» на правах аренды в этом сезоне. Оба стали основообразующими игроками. По некоторой информации, «Торино» планирует выкупить хавбеков, но препятствует этому финансовый вопрос.

Не исключено, что состоится трансфер только одного из футболистов. И если так, то логичнее выглядит приобретение Миранчука. Во-первых, переход россиянина выйдет чуть дешевле. Во-вторых, у него лучше результативность. Россиянин принял участие в 8 из 30 забитых гранатовыми голах. Он записал на свой счёт четыре мяча и отдал столько же голевых передач.

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По влиянию на игру команды Миранчук также важнее Влашича. Он обладает неординарным мышлением и создаёт много потенциально голевых моментов. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин недавно отметил, что россиянину лучше остаться в Италии, так как он уже знает этот чемпионат. Что ж, посмотрим, сумеет ли «Торино» договориться с «Аталантой» о его трансфере.

«Салернитана» во второй половине сезона очень заметно прибавила. В первую очередь это связано со сменой главного тренера и приобретением опытного голкипера Гильермо Очоа. Оборона клуба из Салерно стала заметно крепче. Он стал гораздо реже пропускать и чаще цепляться за очки.

За последние шесть туров чемпионата Италии «морские коньки» не потерпели ни одного поражения. Правда, и победа у них за данный период всего одна — в матче с «Монцей» (3:0), на домашнем стадионе. Всё остальное — ничейные результаты, в том числе с «Миланом» (1:1) и «Интером» (тоже 1:1).

Наиболее интересен матч с «Интером». Очоа во встрече с «нерадзурри» поймал кураж. Мексиканец совершил несколько классных сейвов. В сумме он отразил девять ударов. Невероятные спасения 37-летнего голкипера вдохновили команду и помогли отыграться. Хотя не обошлось и без везения.

Забитый на 90-й минуте Антонио Кандревой мяч получился курьёзным. Он чем-то напоминает легендарный гол Рональдиньо в ворота сборной Англии на чемпионате мира в 2002 году. Находясь на фланге, полузащитник нанёс невероятный удар, которым отправил мяч за спину вратарю «Интера» Андре Онана.

Предлагаем поставить на то, что «Салернитана» как минимум не проиграет за коэффициент 2.14. В последней очной встрече, которая состоялась в первой половине этого сезона, «морским конькам» удалось зацепиться за ничью — 1:1. И с тех пор расклад изменился не в пользу «Торино».

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На последнем отрезке сезона «быкам» не хватает стабильности. Также их нередко подводит реализация. За 29 туров в Серии А туринцы забили только 30 мячей. Несмотря на то что встреча состоится на их домашнем стадионе, окрепшие под руководством нового главного тренера «морские коньки» выглядят немного предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Салернитана» 16 апреля 2023 года

За последние 15 туров в чемпионате Италии «Торино» победил четыре раза. Он твёрдо закрепился в середняках Серии А. На большее «быкам» не хватает ресурсов. «Салернитана», несмотря на небольшое количество резервов, набрала очень хороший ход. Смена главного тренера её взбодрила. Плюс в шикарной форме находится Гильермо Очоа. Если в матчах с «Миланом» и «Интером» «морским конькам» удалось зацепиться за ничью, то и в предстоящей встрече они вряд ли проиграют.

Ставка: «Салернитана» не проиграет за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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