«Сокол» — «Химик», первый матч. Пусть никто не верит!

Многие до сих пор не понимают, как красноярцы оказались в финале. Но они продолжают стоять на своём!

16 апреля состоится первый матч финала ВХЛ «Сокол» — «Химик». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу красноярцев в основное время можно с коэффициентом 2.44, а успех клуба из Воскресенска оценён экспертами в 2.43.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Сокол» — «Химик» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сокол» — «Химик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут встречи можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч финала плей-офф ВХЛ «Сокол» Красноярск — «Химик» Воскресенск (16.04.2023)

В ВХЛ 16 апреля всё внимание будет уделено первому матчу финала ВХЛ между красноярским «Соколом» и воскресенским «Химиком», который пройдёт на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске. Первое вбрасывание состоится в 13:00 мск.

Ещё одна сенсация, во второй по значимости лиге после КХЛ, где впервые в финал вышли клуб из Красноярска и Воскресенска. Они никогда так далеко не доходили. «Соколу» в плей-офф пришлось несладко. На стадии 1/8 финала клуб обыграл пермский «Молот» за семь встреч 4-3 в серии.

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Аналогично получилось в 1/4 финала с самым титулованным клубом лиги – трёхкратным чемпионом ВХЛ — «Торосом». В полуфинале с прошлогодним победителем плей-офф ВХЛ — «Рубином» красноярцы разобрались быстрее. Они уложились в пять встреч, выиграв со счётом 4:1 в серии.

Сперва красноярцы дважды победили за пределами основного времени (2:1 и 3:2), но затем в гостях разгромно проиграли (0:8). Они вернули долг в четвёртом матче серии (4:1). В пятой игре борьба была на пределе, исход встречи решил гол Богдана Потехина из «Сокола» за 20 секунд до финального свистка (3:2).

«Химик» прошёл такой же путь, сыграв на два матча меньше, но лёгким назвать его трудно. В 1/8 финала турнира клуб обыграл за шесть встреч «Тамбов» — 4-2 в серии, в 1/4 финала за пять матчей команда прошла «Зауралье» — 4-1 в серии. В полуфинале пришлось немного сложнее с новокузнецким «Металлургом» – 4-2 в серии.

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Шестой матч полуфинала на льду «Химика» получился достаточно напряжённым. Сперва гости вышли вперёд, но усилиями Фёдорова Свечкова и Андрея Кузнецова хозяева во втором периоде повели в счёте 2:1. Гости в третьем периоде сравняли счёт, но в овертайме Олег Губин из «Химика» поставил точку.

Теперь же соперники встретятся в финале. Они в этом сезоне играли дважды по ходу регулярки. При этом каждая из команд одержала победу на своём льду. Что в первую очередь на руку «Соколу», который начинает серию на своём льду.

Красноярцы дома проиграли последний раз в матче с «Торосом», а его серия побед в родных стенах насчитывает уже шесть встреч. У «Химика» в гостях дела обстоят чуть хуже, на выезде он проиграл один раз за последние пять матчей. Статистика команд близка, но серия начнётся в Красноярске, поддержка трибун обеспечена.

Мы рекомендуем ставку на победу «Сокола» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.54. У красноярцев есть преимущество своего льда, плюс по сезону они обыгрывали соперника дома, и сейчас состав идёт серией из шести побед дома. Плюс в командах есть кому забивать.

Прогноз и ставки на матч ВХЛ «Сокол» — «Химик» 16 апреля 2023 года

Клубы впервые в своей истории сыграют в финале плей-офф ВХЛ. При этом они уже не раз встречались в очных играх, и победу клубы одерживали на своём льду. В плей-офф «Сокол» дома не проигрывал уже шесть встреч кряду. Соперник непрост, но дома поддержка трибун, и команда идёт с отличной серией побед. Плюс с составами проблем нет и хоккеисты предпочитают действовать результативно.

Ставка: победа «Сокола» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.54.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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