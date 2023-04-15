«Ростов» — «Зенит». Семак выбьет Карпина из чемпионской гонки

16 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех ростовчан оценивается аналитиками коэффициентом 5.95. Поставить на ничью предлагают за 4.45.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» – «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» (16.04.2023)

Программу 23-го тура чемпионата России по футболу завершает центральный матч между «Ростовом» и «Зенитом». Две лучшие команды лиги, располагающиеся на втором и первом месте соответственно, с разницей в девять очков. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск.

Команда Валерия Карпина подошла к моменту истины – матч с лидером, в котором нельзя терять очки. Если основываться лишь на результатах «Ростова» в нынешнем сезоне, то шансы на победу у него хорошие. Всего одно поражение в девяти последних матчах РПЛ — от «Локомотива» (1:3).

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Тем не менее в последнем туре жёлто-синие сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2). Да, характера хозяевам не занимать, ведь они смогли отыграться со счёта 0:2 в концовке встречи всего за девять минут. Однако очки потеряны, и отставание выросло до девяти очков. Пока оно некритичное, но требующее трёх побед подряд. При этом нужно ждать ошибок от «Зенита».

Во многом «Ростов» подводит игра в обороне. Он пропустил уже 30 голов – в первой шестёрке чемпионата больше нет ни у кого. Что и говорить, если с сентября Сергею Песьякову удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности всего один раз за 14 матчей. А в половине встреч команда пропускала не меньше двух мячей.

Уповать ростовчанам вновь придётся в первую очередь на действия в нападении. В атаке у Карпина разнообразие, но есть и проблемы. Лучший ассистент Даниил Уткин и форвард Дмитрий Полоз травмированы. Основная нагрузка ложится на Николая Комличенко – россиянин забил 11 голов и пять раз ассистировал партнёрам. Кроме того, активизировался Максим Осипенко – с конца февраля у него четыре гола в активе.

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«Зенит» постарается сдержать мотивированного конкурента, что в этом сезоне чемпиону удаётся без проблем. Подопечные Сергея Семака периодически выдают невзрачные матчи, как с «Ахматом» (1:2) в ноябре или с ЦСКА (0:1), но они, скорее, исключения. У гостей восемь побед в десяти последних играх, а также средняя результативность больше двух мячей.

Важно, что на выезде петербуржцы выступают не хуже, потеряв очки всего в 4 из 11 встреч. Единственный клуб, кто в этом не сезоне не проигрывал «Зениту» – это «Ахмат». Неделю назад гости уверенно обыграли «Локомотив», пропустив ещё в середине первого тайма, но не позволив ему развить преимущество. И подобных побед на классе у них много.

С атакующей мощью «Зенита» в РПЛ в данный момент не сравнится никто, но это неудивительно. Меньше двух мячей в ворота соперников он отправляет нечасто. Только у лучшего бомбардира Малкома четыре гола и голевая передача в пяти последних встречах чемпионата. При этом сине-бело-голубые редко выигрывают с разгромным счётом. С конца октября такая победа у них всего одна — над «Пари НН» (3:0).

Но разгромы не требуются, если идеально справляется оборона. Примечательно, что больше одного гола за матч «Зенит» пропускал всего дважды, но оба на домашнем стадионе. В то же время в гостях за 11 встреч в общей сложности пропущено только пять мячей. Семак умеет играть надёжно, когда того действительно требует ситуация. А сейчас как раз такой случай.

«Ростов» не останется без гола, он стабильно забивает «Зениту» на протяжении четырёх очных матчей подряд. Тем не менее обыграть конкурента жёлто-синим не удаётся уже четыре года. У петербуржцев есть прекрасная возможность довести отрыв до комфортных 12 очков, а они стараются свои шансы не упускать. Рассмотрим вариант «Зенит» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.07.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года

Центральный матч 23-го тура обещает подарить интригующее зрелище. Обе команды в прекрасной форме и не намерены уступать друг другу. «Ростову» придётся давить в атаке, так как защита хозяев допускает слишком много ошибок. Но рассчитывать на преимущество своего поля в полной мере не получится. Команда Семака хорошо играет на выезде в нынешнем сезоне, пропустив всего пять голов. Петербуржцы не проигрывали ростовчанам в семи очных встречах кряду, добыв в них пять побед.

Ставка: «Зенит» не проиграет и «обе забьют» за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

Прогноз на матч «Рома» — «Удинезе» с коэффициентом 2.85.

Слуцкий: отставание «Спартака» от «Зенита» в 12 очков слишком критично.

Прогноз на матч «Торино» — «Салернитана» с коэффициентом 3.58.

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