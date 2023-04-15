«Марсель» — «Труа». Жиго и Малиновский прокладывают путь наверх

У марсельцев есть отличные шансы побороться за чемпионство, но нельзя проигрывать.

16 апреля 2023 года состоится матч 31-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Труа». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу марсельцев можно с коэффициентом 1.20. Шансы «Труа» оценены в 13.0. Заключить пари на ничью предлагается за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Труа» 16 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Марсель» — «Труа» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.75. Ставки на то, что марсельцы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Марсель» — «Труа» (16.04.2023)

Франция - Лига 1. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Марсель Марсель Не начался Труа Труа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Марсель» и «Труа» закончат 31-й тур Лиги 1 в воскресенье вечером, сыграв на стадионе «Велодром». После восьми оставшихся встреч бело-голубые занимают третье место в таблице — на два очка отставая от идущего на втором месте «Ланса» и на три очка опережая «Монако».

«Труа» занимает место в подвале турнирной таблицы. Команде не хватает как минимум семи очков, чтобы выбраться из зоны вылета и сохранить шансы остаться в Лиге 1.

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Хозяева подходят к воскресному матчу с пятиматчевой беспроигрышной серией, одержав две победы и три раза сыграв вничью. Если посмотреть на картину в целом, то «Марсель» проиграл только 2 из 18 последних встреч в Лиге 1, одержав при этом 11 побед.

Марсельцам удалось выиграть только один из шести последних домашних матчей, но они будут уверены в победе над скромным «Труа».

Легко понять, почему «Труа» отправляется в Лигу 2, ведь он не выиграл ни 1 из 13 последних матчей в чемпионате Франции. Команда потерпела 10 поражений за это время. Только «Анже», занимающий последнее место, одержал меньше побед, чем «Труа» в текущем сезоне – четыре. Ни одна команда не пропустила больше голов, чем этот клуб — 64.

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У гостей масса проблемных мест как в атаке, так и в обороне. Похоже, «Труа» обречён на вылет из Лиги 1 и вряд ли сможет оказать серьёзное сопротивление «Марселю».

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи, похоже, пропустит остаток сезона, так как продолжает восстанавливаться после перелома пальца ноги.

«Труа» до конца сезона останется без Рено Рипара, а Жефф Рен-Аделаид, Абду Конте и Карим Азамум, как ожидается, пропустят встречу.

Поскольку «Труа», скорее всего, вылетает в Лигу 2, а «Марсель» претендует на попадание в Лигу чемпионов, хозяева не должны упустить три очка.

Мы прогнозируем, что марсельцы легко справятся с «Труа» и смогут покуражиться, забив в его ворота не менее четырёх мячей. Отсюда ставка на победу «Марселя» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.30 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. К тому же бело-голубые не лишены шансов догнать «ПСЖ».

Ставка: победа «Марселя» и тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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