«Факел» — «Ахмат». Воронеж спасается от вылета

16 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Грозного в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех воронежцев оценивается в 2.93. На ничью дают коэффициент 3.44.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (16.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

16 апреля в 23-м туре РПЛ сыграют «Факел» и «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск. Игра пройдёт в Воронеже на поле «Центрального стадиона профсоюзов». Хозяева не сумели отблагодарить болельщиков за оглушительную поддержку в минувшей игре и постараются порадовать их победой.

«Факел» в матче с «Торпедо» владел инициативой, разыгрывал перспективные комбинации и был близок к забитому голу в первом тайме. Только дела с реализацией опасных моментов у подопечных Дмитрия Пятибратова обстояли скверно, а вот соперник воспользовался первой ошибкой обороны клуба из Воронежа.

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Пропустив гол, «Факел» некоторое время приходил в себя. Главный тренер Дмитрий Пятибратов в перерыве сделал две замены в надежде освежить игру в атаке. Его план не сработал — подходы к воротам автозаводцев были, но конвертировать их в забитые мячи не получилось.

Тем не менее группа атаки заслуживает похвалы за старание и агрессию у ворот автозаводцев. Нападающие «Факела» оказывали давление на соперника, и каждый из форвардов имел момент для взятия ворот.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» рассказал, что расстроен результатом. По его мнению, команда не должна была проигрывать со счётом 0:2. Моментов создали много, но индивидуальные ошибки перечеркнули старание команды, отметил наставник.

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К журналистам Дмитрий Пятибратов вышел с небольшим опозданием. Он сообщил, что провёл с футболистами разговор «за закрытыми дверями». Можно предположить, что в следующем матче мотивация у игроков «Факела» будет запредельной после взбучки от тренера.

В свою очередь, Сергей Ташуев остался доволен действиями своих подопечных после игры с «Уралом». Ещё бы, ведь футболисты «Ахмата» одержали важную победу со счётом 2:0 и вышли на пятое место в турнирной таблице.

Тренерский штаб клуба из Грозного внимательно разобрал тактическую схему Виктора Гончаренко и нейтрализовал козыри «Урала». Все атаки соперника натыкались на стену, которую построили защитники «Ахмата». Да и остальная команда умело держала плотность в обороне.

«Факел» и «Ахмат» провели пять очных встреч. Силы соперников равны — у каждого по две победы, и одна игра завершилась ничейным результатом. Разница забитых мячей 10:8 в пользу клуба из Воронежа.

«Факел» находится в сложной ситуации. Поражение в минувшем туре от «Торпедо» поставило команду на грань выживания в РПЛ. Теперь необходимо набирать очки в каждой игре, вне зависимости от статуса соперника.

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Нужно отметить, что «Факел» полностью соответствует определению «домашняя команда». 13 из 17 очков набрано на стадионе в Воронеже. Учитывая мотивацию подопечных Пятибратова и желание реабилитироваться перед болельщиками, рекомендуем изучить ставку на победу «Факела» с форой (0) за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат» 16 апреля 2023 года

Футболисты и тренерский штаб «Факела» остались крайне недовольны результатом минувшего тура. Но такой итог был вполне ожидаем — на выезде им редко удаётся набрать очки. Иное дело дома — всего два поражения за 11 матчей в Воронеже. Учтём мотивацию команды и поставим на победу хозяев за 2.13, подстраховавшись форой на случай ничейного результата.

Ставка: победа «Факела» с форой (0) за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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