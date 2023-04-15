«Вольфсбург» — «Байер». Азмун продолжит забивать!

Сердар прибавил при Хаби Алонсо и отмечается голами в двух последних матчах Бундеслиги подряд.

16 апреля 2023 года состоится матч 28-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» — «Байер». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество гостям: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы «Вольфсбурга» оценены в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Байер» 16 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Вольфсбург» — «Байер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что леверкузенцы победят со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Байер» (16.04.2023)

Германия - Бундеслига. 28-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 20:30 МСК Вольфсбург Вольфсбург Не начался Байер Леверкузен Кто победит в основное время? П1 X П2

Бундеслига возвращается 28-м туром в эти выходные. В воскресенье на «Фольксваген-Арене» «Вольфсбург» встретится с «Байером» из Леверкузена, который набрал классную форму.

«Фармацевты» занимают шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и продолжают радовать болельщиков. На прошлой неделе команда на выезде легко обыграла «Айнтрахт» со счётом 3:1 и будет стремиться к аналогичному результату в этом матче. Кроме того, в последней встрече «Байер» сыграл вничью с «Юнион» в 1/4 финала Лиги Европы.

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«Вольфсбург» занимает девятое место в турнирной таблице и в этом сезоне выступает нестабильно. В последней игре хозяева проиграли «Боруссии» М со счётом 0:2. Клуб хочет срочно реабилитироваться.

«Байер» имеет преимущество в очных играх с «Вольфсбургом». Он выиграл 21 из последних 48 матчей, проведённых между этими командами, а у соперника 18 выигранных встреч.

«Байер» находится на победной полосе из пяти матчей в Бундеслиге — это самая длинная серия в этом сезоне. Под руководством Хаби Алонсо «фармацевты» набрали 38 очков за 19 игр в Бундеслиге. Только у «Баварии» и дортмундской «Боруссии» больше очков за этот период.

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Леверкузенский «Байер» находится на пике формы и должен этим воспользоваться. Хаби Алонсо доверяет Сердару Азмуну, и он ему отвечает благодарностью. Экс-футболист «Зенита» забил два гола и сделал один ассист в трёх последних встречах, с учётом Лиги Европы. Есть шанс, что он забьёт вновь, пока находится в форме.

Поставим на гол Азмуна за коэффициент 4.10. Нет сомнений, что «Байер» выиграет у «Вольфсбурга», но в этой встрече наверняка будет много голов. Сердар великолепен в последних играх и наверняка сумеет найти выход к воротам соперника. Поставить на этот исход можно в букмекерской конторе «Фонбет». За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Прогноз: Сердар Азмун забьёт за 4.10.

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