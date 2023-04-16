«Фиорентина» — «Аталанта». Миранчук пригодился бы

У бергамасков наблюдается спад. Им не хватает такого креативного игрока, как Алексей. Из-за этого и поражения.

17 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу флорентийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Аталанта» 17 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта» (17.04.2023)

Италия - Серия А. 30-й тур 17 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Аталанта Бергамо Кто победит в основное время? П1 X П2

В итальянской Серии А идёт активная борьба за попадание в зону еврокубковых турниров. На 17 апреля запланирован интереснейший матч, который закроет программу 30-го тура. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции померяются силами местная «Фиорентина» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск.

За последние семь туров в чемпионате Италии «Фиорентина» не потерпела ни одного поражения. Вничью она сыграла с «Эмполи» (1:1) и «Специей» (тоже 1:1). Победили «лилии» «Верону» (3:0), «Милан» (2:1), «Кремонезе» (2:0), «Лечче» (1:0) и даже «Интер» (1:0).

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Таким образом, флорентийцы поднялись на девятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущей на шестом месте «Аталанты» довольно велико — семь очков. Однако до конца сезона ещё много времени. Да и предстоящий матч является отличной возможностью сократить расстояние.

Особой похвалы заслуживает Винченцо Итальяно. Он довольно долго подбирал идеальное сочетание в полузащите, но, похоже, оно того стоило. Помогло укрепить центр поля итальянскому специалисту приобретение у «Вероны» Антонина Барака. Чешский полузащитник быстро освоился в команде.

Трансфер Барака увеличил глубину состава «Фиорентины». У Софьяна Амрабата и Роландо Мандрагоры стало больше времени на восстановление и отдых. Также появилась здоровая конкуренция за место в основе. За счёт этого и не только «лилии» начали преуспевать во всех турнирах.

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Совсем недавно подопечные Винченцо Итальяно на выезде разгромили «Лех» (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. На предыдущих стадиях турнира они уверенно обыграли «Брагу» (4:0 и 3:2) и «Сивасспор» (1:0 и 4:1). Также «лилии» победили «Кремонезе» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Аталанта», напротив, сбавила обороты во второй половине сезона. За последние девять туров в Серии А она победила «Лацио» (2:0), «Эмполи» (2:1) и «Кремонезе» (3:1). Вничью бергамаски сыграли с «Удинезе» (0:0). Во всех остальных встречах они проиграли, в том числе «Болонье» (0:2).

Заметно снизилась результативность подопечных Джан Пьеро Гасперини. За эти девять туров они забили лишь восемь мячей, причём большая их часть пришлась на долю аутсайдеров. И это довольно странно, ведь все лидеры атаки «Аталанты» в составе. Важных кадровых потерь нет.

Нередко подводила бергамасков реализация. Они наносили огромное количество ударов, но мяч либо улетал мимо ворот, либо приходился прямо в голкиперов соперников. Совсем иначе проходили встречи с «Миланом» и «Наполи». В обоих случаях «Аталанта» выступала на выезде. За эти две игры она нанесла всего девять ударов. Лишь три из них пришлись в створ.

Миланцы и неаполитанцы попросту не позволяли «Аталанте» создавать опасные моменты. Они всецело контролировали ход игры, разрушая атаки бергамасков на начальных стадиях. Складывалось впечатление, что подопечным Гасперини не хватает креативности и качества в полузащите.

Сразу вспоминается Алексей Миранчук, выступающий на правах аренды за «Торино». Россиянин стал лидером «быков». Его умение создавать моменты сейчас могло бы пригодиться «Аталанте». Впрочем, далеко не факт, что хавбек вернётся в состав бергамасков. Туринцы заинтересованы в том, чтобы выкупить его.

Бывший футболист Александр Мостовой недавно отметил, что Миранчуку лучше остаться в «Торино». Он выразил мнение, что в случае возвращения в состав «богини» экс-полузащитник «Локомотива» рискует снова оказаться в роли резервиста. Мостовой подчеркнул, что Гасперини своеобразный человек.

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Так или иначе, предлагаем взять П1 за коэффициент 2.42. В трёх из четырёх последних очных встреч «лилии» побеждали. Причём три из них проходили в Бергамо. На домашнем стадионе флорентийцы выступают несколько лучше, чем в гостях. В их победу в предстоящем матче верится больше, чем в другие исходы.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Аталанта» 17 апреля 2023 года

«Фиорентина» на последнем отрезке сезона набрала очень хороший ход, в частности благодаря точечному усилению состава. Она обыграла ряд сильных соперников в Серии А, а также добыла отличные результаты в других турнирах. На домашнем стадионе пребывающие на подъёме флорентийцы наверняка победят сбавившую обороты «Аталанту». История четырёх последних очных встреч на их стороне. У берагамасков на последнем отрезке сезона появились серьёзные проблемы как с созданием моментов, так и с завершением. У них отчётливо наблюдается спад.

Ставка: победа «Фиорентины» за коэффициент 2.42.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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