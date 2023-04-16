«Сельта» — «Мальорка». Надежда на Сеферовича и Аспаса

17 апреля 2023 года состоится матч 29-го тура Примеры «Сельта» — «Мальорка». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 1.78. Шансы «Мальорки» оценены в 5.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Мальорка» 17 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Сельта» — «Мальорка» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.50. Ставки на то, что «кельты» победят со счётом 1:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Мальорка» (17.04.2023)

Последний матч 29-го тура в чемпионате Испании состоится 17 апреля между «Сельтой» и «Мальоркой». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос». Хозяева начинают выходные на 10-м месте с 36 очками, в то время как гости находятся на 12-м месте с 34 очками.

«Сельта» в последней встрече сыграла вничью с «Севильей» со счётом 2:2 в Ла Лиге. Это был захватывающий матч, и «кельты» проигрывали 0:2 до 90-й минуты, после чего отыграли два мяча и вырвали ничейный результат.

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Ничья с «Севильей» означает, что «Сельта» не проигрывает в семи встречах подряд. Она выиграла три из семи этих матчей, причём победы были одержаны над такими клубами, как «Вальядолид» (3:0) и «Райо Вальекано» (3:0) дома и «Эспаньол» (3:1) на выезде. «Кельты» набрали очки в матчах с «Реалом Сосьедад», «Осасуной» и «Севильей» на выезде, а также с «Альмерией» дома.

Домашняя форма в Ла Лиге показывает, что клуб не проигрывал в шести из семи последних встреч. Он выиграл три из пяти матчей на своём поле и забил два или более голов в трёх последних встречах подряд.

«Мальорка» отправляется на «Балаидос», сыграв в минувшие выходные вничью со счётом 3:3 с «Вальядолидом».

Пропустив гол в первом тайме, красно-чёрные повели в счёте 2:1 во втором тайме, но на последних минутах пропустили дважды и проигрывали — 2:3. Однако «Мальорка» заработала пенальти на 94-й минуте и реализовала его, взяв очко.

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Ничья с «Вальядолидом» означает, что красно-чёрные не проигрывали в трёх из четырёх последних встреч Ла Лиги. Однако все эти встречи заканчивались ничейными результатами.

В Ла Лиге «Мальорка» проиграла шесть из последних семи матчей на выезде. Она очень слабо выступает в гостях, поэтому огромное преимущество будет у «Сельты».

«Кельты» остались без травмированных Диего Алвеса и Аугусто Солари. Также есть сомнения по поводу физической готовности Оскара Мингесы.

«Мальорка» осталась без травмированного защитника Аугустинсона. Хосе Мануэль Ариас и Хауме Коста дисквалифицированы.

Несмотря на то что эксперты уверены в минимальном количестве голов, мы пойдём от обратного. «Мальорка» очень плохо выступает в гостях, а «Сельте» важно набирать очки. Тем более на её стороне поддержка домашних трибун. Рекомендуем поставить на индивидуальный тотал «кельтов» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.30 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.5 мяча за 2.30.

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