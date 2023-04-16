«Ак Барс» — ЦСКА, первый матч. Надо идти до конца!

Радулов отметил, что они не станут прогибаться под армейцев и выжмут максимум. Грубо, но по делу!

17 апреля состоится матч финала Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75, а шансы москвичей оценены в 2.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 17 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.17, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.69. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА (17.04.2023)

На льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» примет ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Зинэтула Билялетдинов пишет новую главу истории «Ак Барса». Он принял команду в непростой период, но не только сумел реанимировать игру команды, а добился прогресса во всех игровых аспектах.

Казанцы прибавляют с каждой встречей. В плей-офф они проиграли только в пяти матчах. «Нефтехимик», «Адмирал» и «Авангард» навязывали достойную борьбу, поэтому лишь в пяти встречах подопечные Зинэтулы Билялетдинова победили с разницей в две шайбы и более.

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Команда стала надёжнее играть в обороне, пропуская в среднем лишь по 1,71 шайбы за матч (лучший показатель в плей-офф). Тимур Билялов заслуживает отдельной похвалы. Он отразил 94,0% из 484 бросков в створ его ворот, но при этом лишь в одной встрече сделал шат-аут.

«Ак Барс» ударно провёл последний месяц регулярки, победив в 11 из 13 матчей с суммарным счётом 48:29. В плей-офф казанцы не продемонстрировали весь свой атакующий потенциал, пробившись в финал Кубка Гагарина с медианным показателем производительности. Радулов продолжает радовать результативной игрой. За 17 игр 36-летний нападающий набрал 15 (8+7) очков. В списке бомбардиров он занимает лишь четвёртое место.

ЦСКА демонстрировал неоднозначные результаты в конце регулярного чемпионата. На фоне отсутствия турнирной мотивации Сергей Фёдоров проводил тактические эксперименты, работал над повышением надёжности обороны и дисциплины, планомерно готовясь к защите титула.

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Учитывая, что в плей-офф игроки проводили на скамейке штрафников лишь по 7,06 минуты за игру, он определённо достиг успеха. Красно-синие не раз добивались нужного результата благодаря надёжной игре в защите. В четырёх матчах они отыграли на ноль. Адам Рейдеборн парировал 93,2% бросков соперников и приблизил москвичей к защите титула.

На пути к финалу Кубка Гагарина ЦСКА провёл на льду 20 из 21 возможной встречи. Физическое состояние игроков поддаётся сомнению. Впрочем, как показала финальная серия Западной конференции, недооценивать армейцев нельзя. Московская команда очень опасна в атаке. В плей-офф лишь СКА и «Автомобилист» отличались более результативной игрой.

«Ак Барс» и ЦСКА провели 43 личных встречи. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у москвичей 19 побед в активе, а казанцы записали на свой счёт 23 выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова 113:102.

Сергей Фёдоров уступает сопернику в тренерском опыте, но как игрок он добился гораздо большего успеха. Обладатель трёх перстней Кубка Стэнли может ещё много знаний передать своим подопечным. Эксперты ожидают напряжённую серию с бескомпромиссной борьбой и зрелищной игрой.

В грядущей встрече предпочтение отдаём «снежным барсам». Армейцы не отличались стабильностью результатов на чужом льду. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» с форой (0) за 2.02.

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Радулов с 2012 по 2016 год выступал за ЦСКА, но сказал, что ничего общего между прежними армейцами и того времени нет. Также форвард казанцев добавил, что они будут идти до конца и не станут прогибаться под действующего обладателя Кубка Гагарина. Скорее всего, так и будет!

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 17 апреля 2023 года

«Ак Барс» ощутимо прибавил под руководством Билялетдинова. «Татнефть-Арена» превратилась в настоящую крепость. В плей-офф ощутим прогресс в защите. Учитывая, что казанцы имели больше времени на восстановление сил, в домашнем матче с закалённым ЦСКА они предпочтительнее в качестве фаворитов. Отсюда ставка на победу «Ак Барса» с форой (0) за 2.02.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (0) за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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