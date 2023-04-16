«Челси» — «Реал». Лэмпард разочаруется окончательно

Легенда синих вернулся в клуб тремя поражениями подряд и крайне недоволен тем, что происходит на поле с лондонцами.

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.47. Успех лондонцев оценивается в 2.77. На ничью дают коэффициент 3.52.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года

Аналитики «Фонбет» сомневаются в результативности матча «Челси» – «Реал»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на обе забьют предлагают за 1.69 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» (18.04.2023)

Год назад «Реал» и «Челси» уже встречались в четвертьфинале. Сейчас история повторилась, более того, такой же оказалась разница мячей, с которой «сливочные» выиграли первую встречу. Только тогда он был в Лондоне, а сейчас в Мадриде. Но пока всё идёт по тому же сценарию.

Стоит ли вспоминать, что тогда синие в ответном матче не только смогли отыграться, но и выйти вперёд. «Реал» с трудом перевёл игру в экстра-тайм, а Бензема закончил начатое. История бывает циклична, но всему есть предел. В подобный сценарий не верится совсем, хотя, казалось бы, дома у «Челси» должны быть шансы на реванш.

Мостовой: я хочу заниматься футболом, но мне не дают.

Может, они и есть, каких только камбэков в Лиге чемпионов мы не видели за последние годы. Если рассуждать логически, отталкиваясь от формы команд и результатов последних матчей, то «Челси» не спасёт даже чудо.

В Мадриде, пока команды были в равных составах, «Челси» не выглядел совсем уж плохо. Лондонцы хорошо оборонялись и даже пытались что-то создать у ворот соперника. Первый гол, а потом и удаление Чилуэлла сломали лондонцев. Синие поплыли и могут сказать спасибо сопернику, который не добил их окончательно.

Интересно, на что надеялся Тодд Боули, когда возвращал Лэмпарда? Уже точно не на то, что легенда начнёт с трёх поражений подряд. И все они оказались заслуженными, даже с аутсайдером «Вулверхэмптоном» «аристократы» ничего не показали. «Реал» и «Брайтон» обыграли их просто на классе.

Лэмпард: я в клубе девять дней, и мне не понравилось то, что я сегодня увидел.

В игре с «чайками» «Челси» не помог даже быстрый гол. Кроме этого одного мяча, синие больше ничего не создали и даже сохранить преимущество не смогли. «Брайтон» выглядел в разы лучше соперника и вполне мог забивать не два гола, а больше.

В этот же день, но чуть позже играл «Реал», который победил «Кадис» в гостях. Даже с ротацией «сливочные» продемонстрировали очень мощную игру. Даже странно, что ограничились всего двумя голами, хотя вполне наработали на разгромный счёт.

Разница в классе никуда не денется, и даже присутствие владельца клуба в раздевалке после поражения «Брайтону» вряд ли взбодрит футболистов. Неправильная трансферная кампания, частая смена тренеров и полная неразбериха. Всё это началось с того момента, как клуб покинул Абрамович. Предлагаем поставить на победу «Реала» за 2.47 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года

Первый матч наглядно продемонстрировал разницу между этими командами. Последние результаты только укрепили это мнение. Что с Поттером, что с Лэмпардом, «Челси» не играет, а мучится. «Реал», конечно, умеет неприятно удивить и провалиться после хорошего выступления, но не с таким соперником. Вряд ли что-то помешает «сливочным» победить ещё и в Лондоне. Букмекерская контора «Фонбет» даёт коэффициент 2.47 на это событие, а ещё дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» за 2.47.

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