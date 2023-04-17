«Челси» — «Реал». Бензема разобьёт магию «Стэмфорд Бридж»

18 апреля определится один из участников полуфинала Лиги чемпионов. В 1/4 финала турнира встретятся «Челси» и «Реал» Мадрид. Игра начнётся в 22:00 мск. Первая игра закончилась победой «сливочных» со счётом 2:0. Эксперты «Фонбет» не сомневаются, что мадридцы выйдут в 1/2 финала ЛЧ, и предлагают поставить на их проход с коэффициентом 1.08. На то, что в следующий раунд выйдут лондонцы, дают 8.00.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Какой счёт будет в матче «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года

Букмекерская контора «Фонбет» склоняется к тому, что игра «Челси» — «Реал» закончится вничью со счётом 1:1, и предлагает поставить на этот результат с коэффициентом 7.50. В случае победы мадридцев наиболее вероятный счёт — 1:0. Сделать ставку на него можно за 9.00. Кроме того, всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» (18.04.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 18 апреля состоятся две ответные встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне померяются силами «Челси» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В первом матче «Реал» одержал победу со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. У многих сложилось впечатление, что мадридцы выложились далеко не на на все 100%. Они сделали для победы ровно то, что требовалось, не позволив «Челси» толком что-либо создать.

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Было, конечно, у «аристократов» несколько моментов, которые можно назвать потенциально голевыми. Выбегал один на один Жоау Феликс. Также был шанс отличиться у Рахима Стерлинга с передачи Риса Джеймса. Однако Тибо Куртуа и защитники мадридцев без видимых усилий нейтрализовали угрозы.

После этого «Челси» уступил «Брайтону» (1:2). Лэмпард в послематчевом интервью отметил, что разочарован всеми аспектами игры своей команды. Англичанин подчеркнул, что его подопечные вполне могли проиграть с более крупным счётом. Статистика это подтверждает. Кепа Аррисабалага совершил целых восемь сейвов.

По мнению Лэмпарда дело не в плохом настрое. Наставник признался, что «синие» недостаточно хороши во всех базовых компонентах — в борьбе, в передвижении. На то, чтобы это исправить, наверняка потребуется немало времени. Пока что у «Челси» банально нет поставленного командного футбола.

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«Реал» выглядит намного предпочтительнее. Да, он не очень стабильно и успешно выступает в чемпионате Испании во второй половине сезона. В последних 10 турах подопечные Карло Анчелотти одержали лишь пять побед. Также они два раза сыграли вничью. Уступили «Мальорке» (0:1), «Барселоне» (1:2) и «Вильярреалу» (2:3).

Зато «сливочные» преуспевают в других турнирах. Совсем недавно они добыли путёвку в финал Кубка страны, разгромив на выезде «Барселону» (4:0). Главным героем встречи стал Карим Бензема. Он оформил хет-трик. Француз на последнем отрезке сезона набрал очень хорошую форму.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов обладатель «Золотого мяча» помог своей команде обыграть «Ливерпуль» (5:2 и 1:0). В двух матчах форвард отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также в ударе Винисиус Жуниор. Он был признан лучшим игроком «Реала» в марте.

Во встрече с «Челси» Винисиус отметился двумя голевыми передачами. Также он совершил целых 19 касаний в чужой штрафной площади. Таким образом, бразилец установил рекорд текущего розыгрыша турнира по данному показателю. Для сравнения, все игроки «аристократов» совершили 10 касаний в штрафной площади мадридцев.

После поражения в первом матче Фрэнк Лэмпард выразил надежду, что его команде удастся взять реванш на «Стэмфорд Бридж». Англичанин заявил, что на этом стадионе случаются особенные вещи. С бывшим легендарным игроком нельзя не согласиться, но в этот раз «аристократам» вряд ли удастся спастись.

Лондонцы по-прежнему пребывают в ужасном кризисе. В последних 20 турах в чемпионате Англии они добыли всего лишь четыре победы, причём все они были одержаны во встречах с аутсайдерами. Также «синие» четыре раза сыграли вничью.

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Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года

У «Челси» наблюдается огромное количество проблем. В отличие от «Реала», у него нет поставленной командной игры. Если уж «Брайтону» «аристократы» дома без шансов уступили, то и во встрече со «сливочными» домашний стадион их вряд ли спасёт. У «галактикос» отлично идут дела в кубковых турнирах. В отличной форме пребывают их ведущие игроки. Похоже, уступят лондонцы и в этот раз, а один из голов забьёт Бензема. На него и сделаем ставку за 2.00 по линии «Фонбет. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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