«Эспаньол» — «Кадис». Неудачники повеселят трибуны

21 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Эспаньол» — «Кадис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Барселоны можно с коэффициентом 2.03. Шансы гостей оценены в 3.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эспаньол» — «Кадис» 21 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Эспаньол» — «Кадис» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.60. Ставки на то, что «попугаи» победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Кадис» (21.04.2023)

Испания - Примера. 30-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Эспаньол Барселона Не начался Кадис Кадис Кто победит в основное время? П1 X П2

Последние два очных матча между «Эспаньолом» и «Кадисом» завершились со счётом 2:2. В пятницу вечером команды вновь сойдутся в игре за право остаться в Ла Лиге.

Дело в том, что «Эспаньол» занимает 19-е место в турнирной таблице и проиграл шесть последних матчей. «Кадис» располагается на 16-й строчке, но у него всего на четыре очка больше, чем у соперника.

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«Жёлтая подлодка» не смогла выиграть четыре из пяти последних встреч. Команда набрала 5 очков из 15 возможных.

Каждая из последних шести встреч с участием клуба заканчивалась голами с обеих сторон и тоталом больше 2.5 мяча. С атакой всё неплохо, но что с обороной?

В пятничном матче встречаются две очень разные команды. Победа любой из них может гарантировать хоть какие-то сдвиги. Гостям она обеспечит отрыв от зоны вылета, а хозяевам, вероятно, поможет выбраться из подвала.

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Тренер «Кадиса» остался без нападающего Брайана Окампо из-за травмы. Полузащитник Гонсало Эскаланте тоже вряд ли выйдет на поле.

Для «Кадиса» голы стали редкостью. Рубен Алькарас, Алекс Фернандес и Лукас Перес являются лидерами по количеству голов, забив… по три мяча.

«Эспаньол» назначил Луиса Гарсию тренером в начале апреля. Он пока не смог исправить ситуацию клуба. Наставник сыграет без защитника Бриана Оливана, у которого мышечная травма. Хоселу лидирует среди игроков «попугаев» по количеству голов в этом сезоне — 12. У бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта девять голов.

Последние две очные встрече между «Эспаньолом» и «Кадисом» завершились со счётом 2:2. Есть масса поводов считать, что этот матч закончится примерно с такими же цифрами на табло. Поэтому рекомендуем поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча. Букмекерская контора «Фонбет» даёт коэффициент 2.75 на этот исход, а также дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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