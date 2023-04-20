«Химки» — «Торпедо». Талалаев остаётся на дне

22 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Химки» — «Торпедо». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех автозаводцев оценивается аналитиками в 3.06. Поставить на ничью можно за 3.42.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Торпедо» 22 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.87, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.97. На гол «Химок» дают коэффициент 1.25, а гол «Торпедо» оценивается в 1.36. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.75.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Торпедо» (22.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Химки Химки Не начался Торпедо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

До конца чемпионата России осталось всего семь туров. Традиционно борьба за выживание выходит не менее жаркой, чем битва за чемпионство. Поэтому матч двух команд, замыкающих турнирную таблицу РПЛ, обещает быть интересным. «Химки» и «Торпедо» открывают 24-й тур очной встречей.

Как это часто бывает, следить за новостями команд за пределами поля бывает не менее увлекательно, чем наблюдать за серией неудачных матчей. Так, «Химки» на матч с «Торпедо» выведет Андрей Талалаев, который стал фактически пятым тренером за сезон в этом клубе, если считать всех, даже исполняющих обязанности.

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При этом для самого Талалаева «Химки» — это третья команда, которую он возглавляет в текущем сезоне. Последним местом работы 50-летнего специалиста было как раз «Торпедо», из которого наставник был уволен после 12 матчей. В них он одержал всего две победы при одной ничьей.

Под руководством недавно назначенного Талалаева «Химки» уже сыграли один матч вничью с «Крыльями Советов». Учитывая статус, форму и преимущество соперника, это можно считать за положительный результат.

Однако эта ничья на дистанции смотрится очень скудно. «Химки» проиграли 20 из 25 последних официальных матчей, одержав всего одну победу. Вот уже четыре игры подряд подмосковный клуб не может забить ни одного мяча.

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Интересно, что Талалаев должен был пропустить игру с «Торпедо» из-за показанной ему в прошлом туре красной карточки, но КДК РФС отменил это наказание, посчитав бросок бутылки на поле недостаточной провинностью для столь суровых санкций.

Тренер «Торпедо» Жозеп Клотет не сможет руководить командой со скамейки запасных. Такова цена за слишком бурную реакцию на решения арбитра в дерби со «Спартаком». В первом тайме матча последнего тура автозаводцы получили сразу три пенальти в свои ворота, но номинальные гости стадиона «Лужники» реализовали только один из них.

«Торпедо» более качественно провело второй тайм, чему поспособствовали удаления футболистов соперника. Однако отыграть один мяч чёрно-белые смогли, только когда «Спартак» остался вдевятером. Как итог ещё одно поражение автозаводцев, и, как правило, они остаются на последней строчке турнирной таблицы.

Матч со «Спартаком» стал для Клотета уже третьим в РПЛ. Ранее «Торпедо» победило прямого конкурента в борьбе за выживание – «Факел» (2:0), а до этого проиграло «Ростову» Валерия Карпина со счётом 1:2.

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До конца сезона у «Торпедо» осталось считаное количество матчей, в которых можно рассчитывать на какие-то очки. Поэтому без победы в ближайшей встрече с аутсайдером рассчитывать на спасение будет сложно. Автозаводцы в последних матчах выглядят интереснее своего ближайшего соперника. Поставим на победу гостей за 3.06.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Торпедо» 22 апреля 2023 года

Два клуба на дне турнирной таблицы будут отчаянно сражаться за шанс сохранить прописку в РПЛ. Обе команды недавно сменили тренеров, но у Жозепа Клотета было больше времени донести свои идеи до «Торпедо». Автозаводцы, несмотря на скудные результаты, не так плохо смотрелись даже в матчах с лидерами РПЛ, так что в игре с пребывающим в состоянии кризиса аутсайдером должны забирать три очка.

Ставка: победа «Торпедо» за 3.06.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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