«Лацио» — «Торино». Обидно за Миранчука

Он так старается, но это не помогает команде побеждать.

22 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех туринцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Торино» 22 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Торино» (22.04.2023)

Италия - Серия А. 31-й тур 22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Лацио Рим Не начался Торино Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В итальянской Серии А на 22 апреля запланированы три матча 31-го тура. В одном из них на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами «Лацио» и «Торино». Начало игры — в 19:00 мск.

В последних восьми турах в Серии А «Лацио» не проигрывал. Также была всего одна ничья — с «Болоньей» (0:0). Во всех остальных матчах он выиграл, в том числе у лидирующего «Наполи» (1:0), «Ромы» (1:0) и «Ювентуса» (2:1).

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Таким образом, римляне твёрдо закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от догоняющей «Ромы» составляет пять очков. Особый вклад в успехи внёс Маурицио Сарри. Итальянский специалист сделал акцент на качестве оборонительной линии и не прогадал.

За 30 туров «Лацио» пропустил всего лишь 20 мячей — меньше всех. Сам забил при этом 49. В 13 из них принял участие многолетний лидер бело-небесно-голубых Чиро Иммобиле. Нестареющий 33-летний нападающий записал на свой счёт 10 голов и три результативные передачи.

К сожалению, совсем недавно Иммобиле попал в аварию, в результате которой сломал ребро и повредил позвоночник. Автомобиль, за рулём которого находился капитан «Лацио», столкнулся с трамваем. По информации СМИ, футболист пропустит минимум 15 дней. В то, что он успеет восстановиться за это время, верится с трудом. Скорее всего, его потребуется намного больше.

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Для бело-небесно-голубых это очень болезненная потеря. Впрочем, опыт выступлений без Иммобиле у них имеется, и весьма солидный. Например, в матче 13-го тура Серии А с «Ромой» (1:0) Сарри принял решение оставить Чиро в запасе. На его позиции выступил Фелипе Андерсон. Как ни странно, именно бразилец стал главным героем встречи. Он записал на свой счёт победный гол.

«Торино» не столь успешен, как «Лацио». За последние девять туров в чемпионате Италии он побеждал только «Болонью» (1:0) и «Лечче» (2:0). Также туринцы сыграли вничью с располагающимся в зоне вылета «Кремонезе» (2:2), «Сассуоло» (1:1) и «Салернитаной» (1:1).

Поражения подопечные Ивана Юрича потерпели в матчах с «Миланом» (0:1), «Ювентусом» (2:4), «Наполи» (0:4) и «Ромой» (0:1). Если бы не бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, взятый командой из Турина в аренду у «Аталанты» на сезон, результаты были бы ещё хуже.

Голевые передачи россиянина спасли туринцев от поражений в матчах с «Кремонезе» и «Салернитаной». Результативное действие в последнем случае получилось шедевральным. Миранчук стянул на себя троих защитников соперника и с нерабочей ноги вырезал пас на Антонио Санабрию. Нападающий идеально воспользовался предоставленным шансом.

По некоторой информации, в будущем руководство «Торино» планирует выкупить Миранчука у «Аталанты». В этом сезоне он провёл 23 матча за гранатовых, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Хотя важнее то, что полузащитник стал одним из лидеров клуба за счёт своего креативного мышления и техники.

Впрочем, несмотря на старания Миранчука, «Торино» остаётся нестабильным середняком, которому частенько банально не хватает ресурсов. На данный момент он располагается лишь на 12-й строчке в турнирной таблице Серии А. Даже без Иммобиле «Лацио» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.83.

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Встреча состоится в Риме, что даёт дополнительное преимущество бело-небесно-голубым. Ввиду отсутствия капитана их результативность наверняка снизится. Однако у Маурицио Сарри есть и другие игроки, которые способны сделать результат. В числе таковых Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Цаканьи.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Торино» 22 апреля 2023 года

У «Лацио» очень надёжная защита, а также хватает результативных игроков, помимо Чиро Иммобиле. А вот у «Торино», несмотря на старания Миранчука, результаты в последних девяти турах явно не из лучших. Гранатовым попросту не хватает резервов, чтобы на равных играть с сильными соперниками. В грядущем матче, который состоится в Риме, они скорее всего проиграют.

Ставка: победа «Лацио» за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

Прогноз на матч «Факел» — «Оренбург» с коэффициентом 4.00.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.25.

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