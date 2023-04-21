«Майнц» — «Бавария». Томас Тухель искупит вину

После вылета из Лиги чемпионов сложно подобрать слова, но можно доказать делом, что всё в порядке.

22 апреля 2023 года состоится матч Бундеслиги «Майнц» — «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы «Майнца» оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 4.60.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Майнц» — «Бавария» 22 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Майнц» — «Бавария» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.45. Ставки на то, что мюнхенцы победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Майнц» — «Бавария» (22.04.2023)

Германия - Бундеслига. 29-й тур 22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Майнц Майнц Не начался Бавария Мюнхен Кто победит в основное время? П1 X П2

«Майнц» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и до сих пор страдает от нестабильности и плохой игры в этом сезоне. На прошлой неделе хозяева поля сыграли вничью с «Кёльном» — 1:1. В этом матче им необходимо прибавить.

«Бавария» находится на вершине турнирной таблицы и демонстрирует впечатляющие результаты. Однако мюнхенцы попрощались с Лигой чемпионов. В последнем матче они сыграли вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1. Напомним, первая встреча закончилась поражением – 0:3.

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«Бавария» может считать «Майнц» удобным соперником, выиграв у него 22 из 30 очных встреч. Однако дома «карнавальники» победил в двух из трёх последних матчей с мюнхенцами в Бундеслиге.

В этом сезоне красные набрали только 59 очков в 28 играх чемпионата Германии — худший результат с сезона-2010/2011. Во второй половине сезона «Майнц» набрал 22 очка — лучший результат в Бундеслиге за этот период. Больше только у «Баварии» и дортмундской «Боруссии». В последних девяти встречах «Майнц» не проигрывает.

В последние недели «Бавария» находится не в лучшей форме, и в гонке за титул ей предстоит конкурировать с дортмундской «Боруссией». Альфонсо Дэвис и Томас Мюллер остались на скамейке запасных в матче с «Манчестер Сити» и смогут выйти в старте на этот раз.

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«Майнц» демонстрирует отличную игру в последнее время и в эти выходные постарается преподнести сюрприз. Однако на бумаге «Бавария» смотрится гораздо предпочтительнее, и мотивации у неё должно быть не меньше.

Предлагаем сделать ставку на победу мюнхенцев и тотал больше 2.5 мяча. В букмекерской конторе «Фонбет» на эту комбинацию дают коэффициент 2.20, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей. Томас Тухель должен доказать, что просто не успел влиться в работу, а дальше всё будет хорошо.

Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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